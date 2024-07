O Gozo Festival anuncia un concierto de Anastacia en Vigo

O Gozo Festival, evento musical que cuenta con un importante apoyo económico de la Xunta de Galicia (más de tres millones de euros este año), acaba de anunciar su primer concierto para 2025. Y será en Vigo. Según acaba de desvelar Sweet Nocturna en un comunicado oficial, Anastacia actuará en la ciudad olívica en marzo del próximo año.

El icono del pop Anastacia ha anunciado su esperado tour europeo #NTK25 con el que llegará a varias ciudades españolas. Además, con su concierto en Vigo, el 16 de marzo, será su primera actuación en Galicia. También llegará a: Barcelona (12 y 13 de marzo) y Madrid (15 de marzo).

Será una gira muy especial, en la que conmemora el 25º aniversario de su álbum debut "Not That Kind", que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como "I'm Outta Love" o "Not That Kind".

Anastacia continuó recopilando éxitos con siete álbumes de estudio y colaboraciones con artistas de renombre mundial como Luciano Pavarotti, Elton John, Michael Jackson y Eros Ramazzotti.

El concierto de Anastacia en Vigo será en el Auditorio Mar de Vigo. Y, aunque habrá que esperar hasta el 16 de marzo para poder verla en directo, las entradas se pondrán ya a la venta esta misma semana.

Según ha informado la organización, este miércoles 3 de julio se abrirá una preventa a través de la página web livenation.es a partir de las 10.00 horas. Dos días después, el viernes 5 de julio, se abrirá la venta de entradas a través de livenation.es y también en teuticket.com. Las entradas para el concierto de Anastasia en Vigo partirá de los 48 euros más gastos de gestión.