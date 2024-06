Música electrónica, mercado, actividades infantiles y gastronomía se unen en SnAAck en Sales

SnAAck Galicia llega hoy a Fundación Sales con un la primera edición de un proyecto cultural que une música, mercado, arte o gastronomía. Así, la programación ofrecerá música electrónica con sesiones a cargo de Tropical Boy, María Vilas y Cristian Penelas, que organiza el certamen con Bego Arana. También habrá un mercado con propuestas artísticas, vintage y de autocreación como Coco y Lobo, La jirafa azul y Le Carmen vintage, entre otros, junto a talleres infantiles y cuentacuentos con Antela Cid y Cecilia Vázquez. Además, habrá un espacio gastronómico con As Lolas y la exposición de fotografía e ilustración "Cores inversas", de David Lodeiro.

Fundación Sales (avenida de Europa, 52), de 17.30 a 23.15 horas. Entradas agotadas.

Actos

Presentación de libro

Flor M. Yustas presenta su libro “Carlota, cariño”, acompañada por Raquel López (editora Smolbooks).

Espazo Lector Nobel O Calvario (Urzáiz, 171) a las 19.30 horas.

Flor M. Yustas presenta su libro "Carlota, cariño". / FdV

TAC! Festival de Arquitectura Urbana

Además de la exposición en la sede del Colegio de Arquitectos y de la batea en plena calle, el programa empieza con talleres infantiles de dinamización (10.00 a 14.00), actividades para mayores de 65 años (11.30 a 12.30), juegos de mesa con Vigosónico (17.00 a 20.00) y pasacalles pequeño con animación de música folk (21.00).

Porta do Sol, todo el día.

Fin de curso Centro de Interpretación da Oralidade

Con la actuación del Alumnado del CIOV 2024, del regueifeiro Bieito Lobariñas y del maestro del CIOV Kike Estévez.

Café De Catro a Catro (Girona, 16) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Cartel con las actividades de hoy de fin de curso. / FdV

Conferencia sobre diseño gallego

Pepe Barro ofrece la charla ilustrada “A xeración triunfante do deseño galego (Máximo Ramos, Manuel Bujados e Federico Ribas)” .

RioLagares (Falperra, 16) a las 19.30 horas.

Presentación de poemario

El profesor de la escuela Alberto Martín Méndez presenta “El arco iris de más ocho colores” (Editorial Rilke) en un acto en el que estará acompañado por Susana Reboreda (vicerrectora Extensión Universitaria).

Escola Enxeñería Telecomunicaciones (campus As Lagoas-Marcosende) a las 13.15 horas.

Portada del libro. / FdV

Concentración contra la violencia de género

Concentración organizada por la Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo.

Ante el Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas.

Programación Orgullo Crítico LGTBI+

Pablo Carreiro presenta su nuevo cómic de la saga “Chico!” con una charla precedida de inauguración de la exposición “Vivachico!” y acabar con sesión de música.

Centro Social A Desviada (Fragoso, 47) desde las 20.00.

Música

Vigo Conexións

El programa musical organizado por la Fundación Mayeusis continúa con la actuación del grupo de jazz con un repertorio estilo dixie y ofrece después el concierto de Pelica de Can con sus temas folk.

Baluarte del Diamante en O Castro a las 11.00 y calle Ronda de don Bosco (ante la iglesia María Auxiliadora) a las 12.00 horas. Actividades gratuitas.

Actuación anterior del Grupo Conexións Jazz. / FdV

Sergio

Tarde de baile con música en directo y temas de bachata, salsa, merengue o cumbia.

Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Alejandro Jesús

Versiones de música de siempre para festejar el aniversario del local.

Navia Vello Café (Bravo, 6) a las 20.30 horas.

Jam session

Jam y micrófono abierto organizado por Rober Carcos y amigos.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) desde las 21.00 horas. Entrada libre.

Con la Venia

Grupo de bossa-swing, latino y pop en una actuación festiva y dinámica.

Antigua Sala Sinattra (Fermín Penzol, 6) a las 22.00 horas. Entrada libre.

Teatro

Festival Teatral de Verán

Segunda y última jornada del festival organizado por Imaxinatea Lab Creativo, que empieza con la representación de “Restaurante Farruca” (niños 5-10 años), “Clara” (básico adultos I), “Os cravos de prata” (básico adultos III) y “El suceso” (avanzado I).