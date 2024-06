¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La escuela de gimnasia rítmica Club Marusía Ourense cerró la temporada 2023 - 2024 con una fiesta en el Lalín Arena, con 200 niñas y jóvenes deportistas que recibieron medallas conmemorativas, en cuya entrega participó el de Deportes, Avelino Souto. Hubo también un reconocimiento para sus entrenadoras. Marusía tiene en Lalín una sección con 32 integrantes.

Scene Ballet despide el curso escolar con un festival / .

Como cada año cuando llegan las vacaciones estivales, los alumnos y alumnas de Scene Ballet participan en un festival en que hacen las delicias de los familiares y amigos que acuden como público. Las distintas propuestas escénicas provocaron varias salvas de aplausos y las ganas de que llegue ya el festival del curso que viene.

Homenaje a la recuperación del patrimonio en Cotobade / .

El descubrimiento de una placa de agradecimiento a los promotores del acceso rodado a la Carballeira y a los Baños de San Xusto en el año 1968, Jaime Campos Cubela, Tomás Souto Buján y el fallecido Jesús Juanes Álvarez “Chicho”, sirvió de colofón de una jornada de exaltación de los valores medioambientales y paisajísticos e Cerdedo-Cotobade este sábado.

Representación do Marco do Camballón no Regueifa Tour / .

Un ano máis, diversos centros educativos reuníronse este venres para celebrar a fin de curso co Regueifa Tour. O instituto Marco do Camballón, que imparte a materia de regueifa dende hai varios anos, tivo como representante a Tizi Martínez, que compartiu escenario con estudantes do Milladoiro, do Courel, de Vilalba e de Santiago de Compostela, onde se celebrou o certame.

Roteiros de Lalín cubre la cuarta etapa del Camiño dos Faros / .

Un grupo de 25 senderistas del colectivo Roteiros de Lalín cubrió ayer la cuarta etapa del Camiño dos Faros, 21 kilómetros de recorrido entre la Praia das Grelas y Laxe. Durante el recorrido, los caminantes pudieron contemplar la belleza del Castro de Borneiro y del dolmen de Dombate, pero también paisajes naturales casi únicos como los acantilados al borde del mar y la playa de Laxe. Roteiros de Lalín quiere agradecer a las personas que idearon este trazado por su espectacularidad, y anunciará en breve la fecha para la siguiente etapa, la que discurre entre Laxe y Arou.

El patinaje y el cine, una pareja en Vila de Cruces / .

El pabellón municipal de Vila de Cruces acogió ayer una sesión de patinaje organizada por Discóbolo y promovida por el Concello de Vila de Cruces. Durante la exhibición, el alumnado demostró ante un público que abarrotó el recinto todas las habilidades aprendidas durante este curso recién rematado, y con un plus de atractivo: la velada echó mano de bandas sonoras de las películas que hicieron historia tanto en el cine mudo (donde precisamente la música ayudaba a entender la trama) como en el cine sonoro. A la velada acudieron varios ediles del gobierno local.

Actividades

Carballo da Manteiga.

La Asociación Cultural Carballo da Manteiga organiza este viernes en la Praza da Igrexa un concierto de fin de curso en el que intervendrán sus grupos de acordeones, de iniciación, de canto tradicional, de baile tradicional y la banda de gaitas.

El viernes, a las 20.30 horas.

Campamento musical.

La Escola de Música Municipal de Silleda organiza del 2 al 5 de julio un campamento musical, con 11 disciplinas. La matrícula cuesta 50 euros e incluye todo salvo la merienda de media mañana. El plazo de inscripción se cierra este viernes, día 28. Las actividades tendrán lugar en la Escola de Música, el auditorio de la Semana Verde y el polideportivo municipal.

Del 2 al 5 de julio, de 10.00 a 20.00 horas.

Teatro en Vila de Cruces.

El auditorio Xosé Casal, de Vila de Cruces, acoge este domingo una sesión de teatro con los grupos Cruzeiras y Enredos Teatro. El primero es de Vila de Cruces y pondrá en escena Feito nas Cruces, con textos del escritor y docente Séchu Sende, interpretados por Antía Garea, Marta Iglesias, Sarai Varela y Tizi Martínez. Enredos Teatro representará Ven vivir a Broa!. Colaboran Amorodo y el Concello.

El domingo, día 30, a las 18.30 horas.