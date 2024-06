El cuarteto japonés Tõ Yõ trae su rock psicodélico a Radar Estudios

Tõ Yõ toca hoy en Radar Estudios para presentar sus temas de rock psicodélico. El cuarteto de Tokio también incorpora a su música las sensibilidades de los jóvenes que viven en la capital japonesa en la actualidad. El resultado es un sonido único y familiar, pero también conmovedor. “Nuestro sonido psicodélico es a veces violento y a veces ingenuo”, dice el vocalista y guitarrista Masami Makino.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas a 8-10 euros.

Actos

Día Mundial das Persoas Refuxiadas

Segunda actividad organizada por Accem para conmemorar esta fecha con un coloquio por la mañana en el que participan personas refugiadas de Colombia, Venezuela, Perú, Sahara Occidental, Ucrania y Guinea Conakry y con el Festival RefuFest con la actuación de artista de Magia en la Manga, Canta Mañás, batucada con Bloco Aperta, Charanga Excombro, Rukan Rockblues, Dj Rapante o Alberto Cunha.

Coloquio en Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11) a las 11.00 horas con entrada gratuita y festival en Praza de Portugal a las 18.30 y La Fábrica de Chocolate, a las 20.30 horas, con taquilla inversa.

TAC! Festival de Arquitectura Urbana

El programa empieza con talleres para mayores de 65 años (11.30-12.30), sigue con concierto del programa Vigo Conexións con el grupo de música clásica (12.30), charla organizada por el Colegio de Aparejadores (sede COAG, 18.30) y actuación de los grupos de danzas tradicionales de la Escola Municipal de Danza.

Porta do Sol, todo el día, y charla en COAG Vigo (Doctor Cadaval, 5) a las 18.30 horas.

Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

Además de poder visitar el recinto y la exposición (16.00 a 21.00) habrá charla y presentación del proyecto Tirar da corda a cargo de Carme Nogueira y Javier Fernández Pérez de Lis.

Fundación Sales (Avenida de Europa, 52) a las 19.00 horas.

Coloquio sobre Gaza

Amnistía Internacional organiza el coloquio “Gaza e a humanidade perdida” con la participación de Raquel Martí (directora ejecutiva UNRWA España), Patricia Simón (periodista especializada en Derechos Humanos) y Pau Barés (Amnistía Internacional España).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 19.00 horas.

Amnistía Internacional organiza una charla-coloquio sobre Gaza. / FdV

Xornadas Muller e Extractivismo

Primera jornada de las charlas de Ecoloxistas en Acción con Patricia Luceño, quien hablará de “Repensar a industria en clave ecofeminista” y Celtia Traviesas, que abordará “Ecofeminismo e territorio”.

ONCE Vigo (Gran Vía, 16) desde las 19.00 horas.

Las jornadas "Muller e extractivismo" son hoy, mañana y el sábado. / FdV

Recital Poéticas Diversas

Cuerpo a cuerpo con la palabra en diferentes idiomas, la música y la danza contemporánea en un acto organizado por Lola Villar.

Centro Camões (Praza Tenente Almeida, s/n) a las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Presentación de libro

María del Carmen Méndez presenta “No me gusta cómo hablas (o más bien no me gustas tú): crítica de la discriminación lingüística”, editado por Pie de Página, en un acto en el que estará acompañada por Maruxa Cabeza (catedrática de Lingüística Universidade de Vigo).

Versus Librería (Venezuela, 80) a las 20.00 horas.

Coloquio y presentación

La fotógrafa Maria Meseguer presenta “Hot España” en el coloquio “Ás aforas dunha cidade estranxeira”.

RioLagares (Falperra, 16) a las 20.00 horas.

Presentación La Fotera

Presentación del nuevo colectivo La Fotera, diseñado para conectar fotógrafos profesionales con personas que precisan de su trabajo y dinamizar así el sector en Galicia.

Agrupación Fotográfica Galega (Uruguay, 17-entresuelo D) a las 20.00 horas.

Música

Vigo Conexións

El programa musical organizado por la Fundación Mayeusis en colaboración con el Concello, que incluye conciertos de diferentes géneros en espacios públicos, sigue con la actuación del grupo jazz.

Praza de Compostela a las 12.00 horas.

Cartel con todas las actuaciones del programa musical. / FdV

Sergio

Nueva tarde de baile con música en directo con temas de bachata, salsa, merengue o cumbia, entre otros.

Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas.

A jam das artes

Rober Carcos y amigos organizan, como cada jueves, una sesión de jam y micrófono abierto.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) desde las 21.00 horas. Entrada libre.

Teatro

Vigro Avierto

Final de la temporada del micrófono abierto organizado por Comedia Ración con una gala especial presentada por el Señor Ze.

Antigua Sala Sinatra (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas a 4-5 euros.

Exposiciones

“Hago lo que puedo”

Inauguración de la exposición de Roberta Vázquez, una de las ilustradoras y dibujantes de cómic más reputadas de España, que mostrará una parte importante de su trabajo, desde sus inicios más fanzineros hasta su trabajo más actual en su primer cómic infantil, “Caja desastre”. Estará acompañada por Dj Adri el Travieso.

Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12) a las 19.00 horas.

Los trabajos de Roberta Vázquez protagonizan la nueva exposición de la Galería Maraca. / FdV

“Acuarelas vivas”

Ana Castro recoge la experimentación llevada a cabo estos últimos años en la realización de obra gráfica a partir de elementos de origen natural.

A Morada (Enrique X. Macías, 6), de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00.

“Dende o lugar que buscamos”

Exposición de Tono Carbajo con piezas de los proyectos “As Casiñas dos desexos” y “Fronteiras”.