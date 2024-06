La terraza del TerraCeo se resiste: los conciertos de Christina Rosenvinge y The Jayhawks, también al hall

Tampoco a la séptima irá la vencida. Los dos siguientes conciertos del TerraCeo, Christina Rosenvinge (viernes, 14 de junio) y The Jayhawks (sábado, 15 de junio), tendrán que celebrarse en el hall del auditorio Mar de Vigo y no en la icónica terraza, como estaba previsto. Esta vez, al igual que en el anterior El Niño de Elche, la organización asegura que la decisión se toma por la previsión de condiciones climáticas adversas. En los anteriores aplazados o cancelados, como el de Los Secretos y Pancho Varona, se hizo referencia a problemas técnicos y falta de permisos. Un imprevisto que, por el momento, ni Concello, ni organización han aclarado si está ya resuelto.

Según informa el auditorio Mar de Vigo en un comunicado oficial, los dos conciertos de este fin de semana se celebrarán en el hall y no en la terraza "debido a las condiciones climáticas adversas para este fin de semana. Mucha humedad, nubes bajas y precipitaciones".

Christina Rosenvinge llega mañana al auditorio Mar de Vigo (21.00 horas) para presentar su último trabajo: "Los versos Sáficos"; un disco en el que la artista se inspira en la obra literaria y el poemario de Safo de Lesbos, poetisa griega que vivió en la isla del mismo nombre allá por los siglos VI y VII.

Christina Rosenvinge actuará en el TerraCeo de Vigo 2024. / TerraCeo

Al día siguiente, el sábado, la legendaria banda The Jayhawks (21.00 horas), reconocida mundialmente por su impacto en el folk rock y el rock alternativo, ofrecerá una segunda jornada inolvidable con sus clásicos atemporales. Abrirá la velada a talentosa cantautora canadiense Meghan Maike, cuyo estilo único y ecléctico añadirá una dimensión especial la esta velada musical.

Rebeliom do Inframundo

Según recuerdan desde el auditorio Mar de Vigo, la próxima semana se celebrará el concierto de Rebeliom do Inframundo, uno de los que tuvieron que aplazarse por "problemas técnicos" en la terraza.

Hasta la fecha, ninguno de los 7 primeros conciertos de los 13 programados este año en el TerraCeo se pudo celebrar en la emblemática terraza que da nombre al festival. The Rapants, Ángel Stánich, Niño de Elche, Christina Rosenvinge y The Jayhawks se han tenido que reubicar en el hall; Los Secretos y Pancho Varona cancelaron a expensas de una nueva fecha que les permita tocar en la terraza; y Rebelion do Inframundo se aplazó para el próximo viernes 21 de junio.