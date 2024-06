El 'crooner' Richard Hawley debutará en Vigo en el Underfest

El británico Richard Hawley, quintaesencia del crooner contemporáneo, actuará por primera vez en Vigo. Lo hará en el marco del festival Underfest, el próximo 21 de septiembre, en el teatro de los Salesianos. Las entradas salen a la venta este viernes, 14 de junio, a partir de las 10:00 en Ataquilla.com desde 26 euros.

Considerado como uno de los mejores compositores de su generación, Hawley ha armado durante casi un cuarto de siglo de carrera una identidad artística personalísima, basada en una voz inconfundible y un repertorio de grandes canciones de aire atemporal.

El de Sheffield, que militó como guitarrista de Pulp entre finales de los 90 y los primeros 2000, cuenta con nueve discos de estudio, múltiples colaboraciones con artistas como Arctic Monkeys, Tom Jones, Manic Street Preachers, Shirley Bassey, Nancy Sinatra o el propio Paul Weller, entre otros.

Ha recibido, además, varias nominaciones a los premios más prestigiosos de la industria como el Mercury Prize, los Brit Awards o su reciente preselección como 'Mejor canción original' en los Oscars por su canción 'Dear Alien (Who Art in Heaven)', coescrita con Jarvis Cocker y Wes Anderson.

El concierto de Richard Hawley en el Underfest se enmarca en su primera gira en España en años, en la que solo hará cuatro fechas. El músico presentará su nuevo disco, In This City They Call You Love, y su amplio arsenal de clásicos en un espectáculo "íntimo" y de distancias cortas, como explica la organización del festival.

Richard Hawley tomará el testigo de otras grandes figuras internacionales —algunas ya consolidadas, otras a punto de eclosionar cuando vinieron a Vigo— que en los últimos seis años han iluminado el Underfest, como Michael Kiwanuka, Benjamin Clementine, John Grant, Slowdive o Paul Weller.