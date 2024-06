Música, baile y misa abren esta tarde en Beade la XXXVII Festa da Cereixa

Beade celebra hoy y mañana su XXXVII Festa da Cereixa que empieza esta tarde con la misa cantada por la Coral Polifónica CSCR Beade (18.00). Habrá también festival de baile moderno (19.00) con los grupos de baile moderno y sevillanas de Beade, Flashdance, Helios de Bembrive y O Fiadeiro (19.00), para acabar con encuentro foclórico con el baile de Semente da Arte Galega, las gaitas de Arume, las pandereteiras A Volta do Demo, Lembranzas Galegas y O Freixo (20.30 horas).

CSCR de Beade, iglesia y entorno desde las 18.00 horas.

Actos

Banda á Feira

Con PrazanaBanda, encuentro profesional con Javi Rey (Martínez Garrido, 12, de 10.30 a 12.00); presentación de Galician Freaky Film Festival (12.15), talleres Kame Cómic (12.15 y 18.30), presentación de Miguel Fernández con “A espada de San Eufrasio” (12.30); charla con Alicia Jaraba (18.30) y firmas de Alicia Jaraba, Javi Rey y autores locales.

Zona peatonal O Calvario, de 10.00 a 20.30 horas.

Festas San Sebastián Fragoselo

Segunda jornada de la celebraciones con tirada de bombas por la mañana, misa cantada a las 12.30 horas con posterior actuación de la Banda Metropolitana de Acordeóns. Por la tarde, encuentro de batucadas Lenha Verde y Bate no cobre (17.00) con verbena por la noche con Fuego y Alianza.

Recinto de fiestas de Fragoselo (Coruxo), todo el día.

Brunchstorming

Bruch con mesas para compartir ideas en la programación del Orgullo Crítico LGTBIQ+.

C.S. A Desviada (Fragoso, 47) a las 11.00 horas.

XXVII Festa Floral Bembrive

Primera jornada, hoy con confección de alfombras.

Entorno iglesia parroquial de Bembrive desde las 16.00 horas.

Entrega premios “Vigo en 90 segundos”

Acto de entrega de galardones del certamen de microcortos organizado por Vigo Film Office.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 17.30 horas. Entrada libre.

Actividades Vigo Nature

La alimentación de fauna en Nocturama (13.00) y Exotarium (13.30) abre la jornada que incluye por la tarde actividades educativas para familias (“O mundo dos réptiles” y “Bombas de semente Nendo Dango” a las 18.00 y “O ceo nocturno” y “Biodetectives na horta” a las 19.00) y tirolinas (17.00, 18.00 y 19.00)

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), todo el día con inscripción presencial previa.

Actividades Museo do Mar

Por la mañana, taller familiar “A arte da cerámica” para mayores de 8 años y por la tarde, visita guiada “Un paseo polo mar” .

Museo do Mar de Galicia (avda. Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividades con entrada al museo y reserva previa (986247750).

Megaestrelas

Fase final del concurso de talentos antes de la final del próximo sábado.

Centro Comercial Vialia (Praza de Urzáiz, 1), de 18.00 a 20.00 horas.

Música

Actuaciones en El Contrabajo

Sesión vermú con el músico vigués Castillo con su disco “Let the moon kill the sun” y, por la noche, actuación de la viguesa Sanny, el power dúo Mentah y la banda indie rock Feed the pet.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 12.30 con entrada inversa y a las 21.00 horas, con entradas a 10 euros.

El Pelotón de los Torpes

Con su la sesión “Se ruega silencio”.

Cafetería Krone (Aragón, 203) a las 13.00 horas. Entrada libre.

Xardín desordenado

Nueva cita del ciclo Letras Galegas con homenaje a Luísa Villalta cantando a poetas gallegas.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 20.00 horas. Entrada libre.

Concierto Coral de Primavera

Con la Coral Polifónica San Pelayo junto a las invitadas corales Sociedade Labrega del Centro Cultural de Reboreda y Lira de San Miguel de Oia, junto a Navia Swing Band.

Centro Cultural Emilio Crespo de Navia (Bravo, 5) a las 19.00 horas.

Midnight Sound

Noche de jazz con el sexteto de alumnos de la escuela superior de jazz con piano, trombón, contrabajo, batería y cajón.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21) a las 20.00 horas. Entradas a 7 euros.

Cartel con los músicos participantes en la actuación de esta noche. / FdV

Pelica de can

Actuación del trío de folk en el programa cultural Vigo Conexións organizado por la Fundación Mayeusis.

Exterior Capilla A Guía a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Proyección Roxette

Pase del actuaciones de Roxette en su gira por Latinoamérica en 2012.

Bar Tipo X (Real, 21) a partir de las 21.00 horas.

El cuarteto de Tula

Trío de son cubano que interpreta el repertorio de Buena Vista Social Club.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.

Colectivo Panamera

Cumbia, calypso, rumba y carnavalito con rock.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 18 euros.

La Leonera

Música en directo.

Café Uf (Pracer, 19) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Jaque

Rock and roll en directo tras la final de Champions.

Cafetería SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53) sobre las 23.30 horas.

Gala final Miss Eris Galicia

Organiza la delegada de Galicia, María Martínez.

Discoteca Barroco (Areal, 18) a las 23.30 horas.

Teatro

Dani Rovira

Penúltimo día para ver su monólogo de humor “Vale la pena”.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 18.30 horas. Entradas casi agotadas (desde 19 euros).

“Metolodoxías carroñeras para corpos invertidos”

Vacaburra presenta esta conferencia escénica donde se mezclan conocimientos teóricos y prácticos a través del humor en un acto de la programación del Orgullo Crítico LGTBIQ+.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Magma. Concierto para dos cuerpos”

Pieza creada en colaboración entre Nómada Danza (Canarias) y Lasafueras (Costa Rica).