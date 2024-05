¿Qué hacer en Pontevedra?

Maio, mes da lingua.

A programación artellada arredor do 17 de Maio continúa con “Traficantes de verbas”, con Aveneira, e “Falemos como galegas”, de Migallas.

Hoxe na Illa do Covo ás 12 horas (“Traficantes de verbas”) e no centro cultural de Monte Porreiro (“Falemos como galegas”) ás 17 horas. Entrada libre.

Charla del arquitecto Luis Gil Pita.

La delegación de Pontevedra del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrará una charla sobre le proyecto de reestructuración de una vivienda unifamiliar en Pontevedra, que impartirá el arquitecto Luis Gil Pita. L actividad forma parte del ciclo “Visitando GDA (2023)” sobre las obras distinguidas en los Premios Gran de Area del pasado año.

El próximo día 27 a las 19 horas en la Casa das Campás.

Exposición de la Asociación Artística y Cultural.

Veinte pintores y fotógrafos que forman parte de este colectivo protagonizan una exposición conjunta.

Inauguración, el próximo día 27 a las 20 horas en el centro de la UNED, donde podrá visitarse hasta el 24 de julio.

Concierto del Coro de la Asociación San Roque.

La Asociación de Vecinos San Roque invita a sus socios y a los aficionados a la música en general al concierto de fin de curso que ofrecerá el coro de este colectivo.

El próximo día 27 a partir de las 20 horas en el local de la Asociación de Vecinos San Roque.

“The Very Best of Dire Straits”.

Brothers in Band, considerada la mejor la banda homenaje a Dire Straits y Mark Knopfler, presenta este espectáculo con “un seleccionado, cuidado y amplio repertorio, que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones”, destaca la organización. La banda, añaden, “recrea y revive en este espectáculo las bien diferenciadas etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90”.

Hoy en el auditorio de A Fundación. Entradas a la venta en Ataquilla a precios a partir de 36 euros .

“A nosa arte”.

El Parlamento de Galicia atesora una de las más valiosas y variadas colecciones públicas de arte gallego contemporáneo, un auténtico tesoro fruto del talento creativo de sus autores y también del compromiso inequívoco con el arte gallego de la Cámara legislativa. Este legado es el protagonista de esta exposición que invita a profundizar en las perspectivas del arte gallego del siglo XX y comienzos del XXI.

Abierta al público en el Café Moderno hasta el próximo día 25.