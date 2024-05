¿Qué hacer en Pontevedra?

“The Very Best of Dire Straits”.

Brothers in Band, considerada la mejor la banda homenaje a Dire Straits y Mark Knopfler, presenta este espectáculo con “un seleccionado, cuidado y amplio repertorio, que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones”, destaca la organización. La banda, añaden, “recrea y revive en este espectáculo las bien diferenciadas etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90”.

El próximo día 25 en el auditorio de A Fundación. Entradas a la venta en Ataquilla a precios a partir de 36 euros .

“Mágica Lorca Compostela”.

Es el título de la obra que presenta el catedrático de Arte Actual de la Universidad de Vigo Xosé Antón Castro, en un acto en el que estará acompañado por el periodista Rafael López Torre. La obra, señalan sus responsables, “es una mirada heterodoxa al paisaje arquitectónico y urbano de la ciudad del Apóstol, intuido desde una concepción pictórica, siguiendo el itinerario del poeta Federico García Lorca, que visitó Santiago en tres ocasiones”.

El día 21 a las 19 horas en la zona acristalada del Edificio Castelao.

“O teu perfil na miña sombra”.

Rexina Vega presenta esta obra en Pontevedra en un encuentro que tendrá formato entrevista con la periodista de Onda Cero Susana Pedreira.

El próximo día 21 a partir de las 19 horas en la librería Cronopios.

Teñamos a poesía en Paz.

Este programa de encuentros lectores continúa con una conversación alrededor de la obra “Dakota”, Premio Victoriano Taibo 2023, de Masha Álvarez. Acompañando a la autora estarán el poeta y cuentacuentos Celso Fernández Sanmartín, y la escritora Lara Dopazo Ruibal.

El próximo día 23 a partir de las 19.30 horas en la librería Paz.

“A pel do Museo”.

La serie de exposiciones “Infiltracións” arranca con este proyecto de la artista de A Fonsagrada Mónica Alonso, que se sumerge en la riqueza de tonalidades de 15 obras de arte pertenecientes a la colección permanente del Museo.

Abierta al público en el Edificio Castelao.

Berta Cáccamo.

La programación de exposiciones temporales del Museo continúa con la muestra comisariada por Juan de Nieves “Berta Cáccamo. Correspondencias de arquivo”. El proyecto contempla también el traslado a la institución cultural pontevedresa de gran parte del archivo de la artista viguesa, fallecida en 2018, una de las figuras más destacadas de la pintura gallega de su generación y que defendió su tesis doctoral en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2015.

Abierta en el Edificio Castelao hasta el próximo mes de junio.

Crónica del retorno a Galicia de los restos de Castelao.

El Museo de Pontevedra conmemora el 40 aniversario de este retorno con la exposición “Castelao: o retorno a Galicia, 1984. Xan Carballa, fotografías”. La muestra reúne un total de 52 imágenes captadas por el fotógrafo en los tres espacios de Santiago de Compostela en los que se desarrollaron los hechos principales del retorno: el aeropuerto de Lavacolla, los exteriores de San Domingos de Bonaval y el Panteón de Galegos Ilustres.

Abierta al público en el Edificio Castelao hasta el 2 de junio.

“Fina Casalderrey: medrando entre historias”.

Es el título de la exposición compuesta por 20 paneles que narran el recorrido vital y literario de la reconocida escritora, candidata este año al premio Memorial Astrid Lindgren y al galardón Hans Christian Andersen, conocido coma el Nobel da Literatura Infantil.

Puede contemplarse en la praza de Ourense hasta el próximo día 18.

Reparto de versos para celebrar el Día Mundial de la Poesía

Participaron 120 alumnos del IES Sánchez Cantón

El instituto Sánchez Cantón celebró ayer el Día Mundial de la Poesía con una acción singular, “Poetízate”, en la que tomaron parte 120 alumnos que repartieron en la calle versos a los ciudadanos. La iniciativa buscaba conmemorar una de las formas más preciadas de la expresión de identidad de la humanidad, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas, en la que los versos han unido a las personas. Ayer los ciudadanos fueron obsequiados con poemas que hablaban de diálogo, de paz, de conflictos y retos, de tierras fértiles y desoladas, de amor... Y que celebran la diversidad lingüística y el encuentro entre culturas.