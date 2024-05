O Mercado da Arte une puestos, música y actividades infantiles en O Calvario

Más de sesenta artistas de diferentes modalidades exponen sus trabajos artesanos en la novena edición de O Mercado da Arte, que se celebra hoy en el Mercado do Calvario. La programación incluye las presentaciones de libros “A rede branca”, de Paco Morgan (12.30) y "O mergullador das verbas", de Majo Villar (17.00), concierto familiar de Paco Nogueiras con su "Brinca vai que aquí a acolá" (13.15), cuentacuentos teatralizado de Varipinto-Fundación Igualarte sobre las tareas del hogar (17.30) y música con Paulo Pascual, con su theremin y electrónica (19.00). Además, la jornada estará amenizada por el residente Tortuga Dj y habrá comida y merienda con Cociña Sukhafunk. Organiza No todo el pescado está vendido.

Mercado do Calvario (Urzáiz, 183), de 11.00 a 20.30 horas.

Actos

Vigo Mundo Xogo

Primera de las tres jornadas de la programación infantil con juegos de Superthings, Piratix y Playmobil.

Porta do Sol, de 12.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Actividades Vigo Nature

Además de alimentación de fauna en Nocturama (13.00) y Exotarium (13.30) por la mañana, hay actividades educativas por la tarde con los talleres "O idioma das aves" y otro ambiental (17.00); "O ciclo da auga" y "Coñece os nosos saurios" (18.00) y "Descubre o Exotarium" (19.00). Además, habrá el circuito de aventura con tirolinas para mayores de 10 años en sesiones a lo largo de la tarde.

Vigo Nature (A Madroa), todo el día. Con inscripción previa.

Día Internacional de los Museos

Proyección en continuidad de cortometrajes de Eduardo Soutullo en el MARCO mientras que el Museo Liste acgoe las actividades "Apañando as verbas perdidas" sobre la recogida de vocablos en desuso (10.30); taller infantil "Música e letra" sobre la vida y obra de Luísa Villalta (10.30), mesa redonda "As linguas, ponte entre culturas" (11.30) y entrega de premios del concurso fotográfico y de relatos (12.30)..

Museo Liste (Pastora, 22), de 10.30 a 13.00 horas y Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Actividades gratuitas.

La programación de hoy y mañana en el Museo Liste. / FdV

Feria de Abril

Música y gastronomía andaluza en una nueva jornada de fiesta organizada por la Casa de Andalucía en Vigo y la Asociación Cultural Triana.

Praza do Berbés, de 13.00 a 02.30 horas.

Música

Vigo, un mar de bandas

El Ateneo Musical de Bembrive toca en A Miñoca; la Unión Musical de Cabral, en Lavadores, y la Escola de Música de Beade, en el Casco Vello.

AVV A Miñoca a las 12.00; AVV Fontes de Vilar, a las 12.30, y Praza da Princesa a las 19.00 horas.

Letras Galegas en Bouzas

Actúan Ardelume de Baíña y baile y pandereteiras Atlántida.

Alameda de Bouzas a las 12.30 horas.

Festival Letras Galegas

Con la Banda de Gaitas Atlántida de Matamá y Cantareiras Atlántida.

SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53) a las 18.30 horas.

Pauliña

La cantautora presenta su disco “Galego is not dead”.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 18.30 horas. Entrada libre.

18º Festival das Letras Galegas

Las corales polifónicas Val do Fragoso, Cantos de Liberdade, Allegro y Máximo Gorki actúan en Fragoso, las de Beade, Voces do Torreiro de Coia, San Mamede de Zamáns, Ars Vocalis CCAR Rueiro de Coia, María Auxiliadora y O Coto do Carballal cantan en Beade, y Agarimo, A Cañiza y Vivacce AECC en los Capuchinos.

AVV Val do Fragoso (Val Miñor, 1-3) y CSCR Beade (Coutada, 42) a las 19.00 e iglesia Capuchinos (Vázquez Varela, 15) a las 19.45 horas.

Furiosa Fest

Mesa redonda sobre electrónica en espacios expositivos y concierto de Pálida.

Tinta Negra (Irmandiños, 2) a las 20.00 y Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Ankhara

Con su gira por el 25º aniversario del disco “Dueño del tiempo” y presentando su último trabajo, “De aquí a la eternidad”.

Sala Master Club (Urzáiz, 1) a las 21.00 horas. Entradas a 15 euros.

Ousmane

Pop, rock, latino.

O Lar das Artes (Ribelas, 60) a las 21.00 horas. Entrada gratuita.

Ari y los Magrittes

Pop y diversión con AriMagritte y Mateo Gil (piano), Rober Carcos (bajo), Iria Calvo (batería), y Alberto Cabadas (guitarra).

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.

Doctor Snob

Veteranos del rock.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 21.30 horas. Taquilla inversa.

Pez Mago

Cantautor madrileño.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 10,40-12 euros.

Big Dope P

Acompañado por los locales BFlecha y Mwëslee.

Mondo Club (Loriga, 3) a las 00.30 horas.

Teatro

“1888. Señorita Xulia”

Versión rompedora del texto del dramaturgo sueco August Strindberg con Iria Ares y Carlos Mejuto en la dirección y sobre el escenario.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.30 horas. Entradas desde 10 euros.

Teatro Playback

Actuación teatral.