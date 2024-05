Film Symphony Orchestra recorre bandas sonoras en “¡Henko!”

La Film Symphony Orchestra sube esta tarde al escenario del Auditorio Mar de Vigo con “¡Henko!”, un concierto en el que ofrecerá algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine en un homenaje a la valentía y el cambio interior. Así, interpretará temas de películas como “Indiana Jones”, “007: Skyfall”, “El Padrino”, “Harry Potter”, “Pocahontas” o “Star Wars”, entre otras.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 18.30 horas. Entradas desde 39 euros.

Actos

A Brincadeira en Bouzas

Último día de la celebración con puestos de artesanía, gastronomía y demostración de oficios tradicionales, además de actuaciones musicales a lo largo de toda la jornada en la Praza Vila de Bouzas, Eduardo Cabello o Alameda Suárez Llanos. El plato fuerte será a las 13.00 con el II Concurso de Traxes de Época mientas que a las 18.30 será el I Desfile de Traxes Tradicionais.

Entorno Alameda y zona Eduardo Cabello, de 11.30 a 21.30 horas.

Festa dos Maios Casco Vello

Por la mañana habrá los talleres de costura en flor (11.30) e infantil de dibujo (12.30) y, por la tarde, actúa la Banda de Gaitas do Casco Vello (16.30), se entregan los premios del certamen de foto de la Reconquista (17.00) con la representación dramatizada de los Maios como plato fuerte (17.30) y el grupo Eche o que hai para cerrar.

Praza do Berbés, todo el día desde las 11.30 horas.

Festa San Isidro Labrador

Abre el programa la misa en la iglesia de San Estevo de Beade (11.00) con salida al acabar hacia Santa María de Castrelos con el grupo de gaitas Arume CSCR Beade y las pandereteiras A Volta do Demo, para celebrar misa a las 13.00 en Santa María de Castrelos para recibir a San Isidro. A su término habrá actuación de la charanga Noroeste. Organizan la Asociación de Cultura e Festas de Castrelos, AVCU-CSCR Beade y Cooperativa del Campo Santa Cristina de Lavadores.

Iglesias Santo Estevo de Beade y Santa María de Castrelos y entorno, desde las 11.00 horas.

Picnic Sesións

El mercado contemporáneo abre a las 12.00 en una jornada en la que habrá talleres de fabricación de velas (12.30 y 16.30) y “Protexendo as abellas” (13.30 y 17.30) y joyas (18.30), clases de lindy hop (19.00) y conciertos de Blues do País (13.00), Family Folks (16.00) y The Manueles (17.30).

Baixada á Praia de Saiáns, todo el día desde las 12.00 horas.

Homenaxe á nai en Navia

Reconocimiento a tres madres de la parroquia con la actuación del grupo de música tradicional Afoutos.

Centro Cultural Emilio Crespo (Bravo, 5-Navia) a las 18.00 horas.

Presentación de libro

Xoán Pujales presenta su segundo libro, Abrázame despacio.

Centro Cultural de Bembrive (Estrada de Bembrive s/n) a las 18.30 horas.

The Original Harlem Globetrotters

El mítico equipo de baloncesto estadounidense realizará su exhibición de jugadas y canastas imposibles en Vigo.

Pabellón municipal As Travesas (avenida de Castrelos, 1) a las 19.00 horas. Entradas desde 16 euros.

Feria Vehículo de Ocasión

Último día de la feria con más de 500 coches de kilómetro 0 y seminuevos.

Aparcamiento Aeropuerto de Peinador (planta -3), de 11.00 a 20.00 horas. Entrada gratuita.

Vigo Nature

La alimentación de fauna abre el programa por la mañana que incluye circuito de aventuras para mayores de 10 años (17.00, 18.00 y 19.00 horas) junto a las actividades educativas “Planetario: o sistema solar” y “O ciclo da agua (17.30) y “Camuflaxe animal” y “O idioma das aves” (18.30).

Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), durante todo el día. Actividades con inscripción previa (986267783).

Música

Os Carunchos

Concierto y presentación del libro disco “Unha gorxa de paxaros” en el que rinden homenaje al poeta Manuel María.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.30 horas.

Unión Musical de Valladares

Concierto de primavera de Vigo, un mar de bandas.

Praza da Princesa (Casco Vello) a las 12.30 horas.

Vigo, un mar de corais. / FDV

Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia

Actuación del ciclo Vigo, un mar de bandas.

Igrexa San Pedro de Sárdoma a las 11.30 horas.

Festival Folc Letras Galegas

Actúa el grupo de gaitas Ruada, de Torroso, en un concierto organizado por el Centro Cultural Rueiro, la Asociación de Mulleres Dorna y el Movemento Cidadá O Noso Barrio.

Igrexa Cristo da Vitoria (Baiona, 9) a las 18.00 horas.

Galidancia Baile Social

Tarde-noche de música afrolatina con temas de salsa, bachata, merengue o kizomba.

Island Club (Praza da Estrela), de 19.30 a 23.00 horas. Entrada gratuita.

Teatro

“El gran show del rey León”

Espectáculo con música y voces en directo, con un elenco formado por 26 personas entre actores, especialistas, bailarines, músicos y cantantes con una espectacular puesta en escena.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 12.30 y 18.00 horas. Entradas desde 17 euros.

“Mosca”

Ártika Cía aborda el acoso escolar que sufre un niño de 10 años, Pedro, desde la mirada de la familia y la escuela en una obra recomendada para mayores de 12 años.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Dances comes out of time”

Última ocasión para ver a Oguri, que presenta su pieza perteneciente a la serie “Flower to the season, site-specifics” .

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros.

Noche de magia

Actuación de ilusionismo.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

