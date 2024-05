Hotline TNT y Billie Martin, el sábado en Vigo y Santiago con SON Estrella Galicia

SON Estrella Galicia vuelve a destapar grandes talentos internacionales con los conciertos programados para el próximo sábado 11 de mayo en Vigo y Santiago de Compostela. Ambas ciudades acogerán los directos de la banda neoyorquina Hotline TNT y de la cantautora británica Billie Marten respectivamente. El grupo liderado por Will Anderson presentará en Radar Estudios su segundo largo discográfico, Cartwheel, y Marten conquistará la Praza da Quintana con un concierto de acceso libre hasta completar aforo dentro de la programación de las Fiestas de la Ascensión. Las entradas para la cita de Vigo están a la venta a través de la web www.estrellagalicia.es/son.

La trayectoria de los estadounidenses Hotline TNT arrancó en 2018 con su contundente primer EP, Cool If I Crash. Desde entonces han ido mostrando un estilo propio que bebe de otros tan diversos como el indie rock, el shoegaze, el power pop, el post-rock o el grunge. Tras varias referencias, en 2021 llegaba su álbum debut, Nineteen In Love, caracterizado por un sonido pegadizo y melódico. Anderson y los suyos llegan a Vigo para presentar en directo su disco más reciente, Cartwheel (2023). Un trabajo 100% contemporáneo por su falta de prejuicios y sus chispazos digitales y, al mismo tiempo, heredero directo de la discografía de The Teenage Fanclub, Duster o Joyce Manor.

Por su parte, Billie Marten sorprendió en la escena presentando sus propias canciones en YouTube con tan solo doce años. Su debut discográfico llegaría poco más tarde cuando en 2016 lanzaba con apenas diecisiete años Writing Of Blues And Yellows. Una niña prodigio que ha continuado su carrera con una calidad fascinante, regalando joyas como Feeding Seahorses by Hand (2019), Flora Fauna (2021) –con el que despegó a nivel mundial– o su último trabajo, Drop Cherries (2023). Folk cálido y contemplativo bañado por un toque de pop acústico que hará las delicias de quienes se acerquen hasta la mágica Praza da Quintana.