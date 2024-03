Clara Serra ofrece esta tarde en Club FARO la conferencia “El sentido de consentir”

Clara Serra (investigadora, activista feminista) es la invitada de esta tarde en Club FARO donde ofrecerá la conferencia titulada “El sentido de consentir”. La presentación corre a cargo de Vanessa Rodríguez Pousada (psicóloga, sexóloga y vicepresidenta de la Sociedade Galega de Sexoloxía-Sogasex). El acceso es preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas.

Actos

Presentación de libro y espectáculo poético-musical

La escritora y actriz Elba Pedrosa presenta su poemario “Des a mar ultrasónico” junto al espectáculo poético-musical homónimo en el que el compositor Álvaro Iglesias recrea los poemas de la autora, una fusión de palabras y notas que viajan en una dimensión ultrasónica. También participa el músico vigués Xosé Liz en un acto que contará con la presencia de Ana Ortiz (delegada territorial Xunta en Vigo).

El Corte Inglés (restaurante) a las 20.00 horas.

Música

Músicas e silencios

Concierto divulgativo integrado en el programa EnClave Morada por el Día Internacional da Muller a cargo de Susana P. Otero (piano) y Óscar Rodríguez Calvo (contrabajo), que interpretarán obras de Gloria R. Gil, Margarita Viso, Sonia Megías, Alicia de Larrocha. Nadia Boulanguer, Florence B. Price y Ellen Taaffe Zwilich tras una breve introducción, proyección de imágenes y presentación.

Conservatorio Profesional de Música de Vigo (Felipe Prósperi, s/n) a las 18.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

IX Festival das Ondas

La pianista Paula Ríos abre el ciclo DePiano integrado en el certamen presentando su nuevo disco, “When in silence of the soul”, con música de la compositora Fanny Mendelssohn. El álbum integra trabajos atribuidos al hermano de la compositora.

Conservatorio Superior de Música (Manuel Olivié, 23) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Sergio

Tardes de baile con música en directo con temas de bachata, merengue, cumbia o salsa, entre otros.

Cafetería Luces de Bohemia (Colón, 34), de 19.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Cine

“Sin ella”

El ciclo de marzo “As loitas silenciadas” organizado por Cineclube Lumière empieza hoy con la proyección de la película dirigida por Arian Vazirdaftari que plantea si realmente somos quienes somos, como si la identidad de cada cual dependiera de su entorno, y también si es una historia realmente surrealista que alguien llegue a perder su identidad.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei) a las 20.30 horas. Entradas a 5-6 euros.

Exposiciones

“A cara oculta das Illas Atlánticas”

Primer día de la exposición con fotografías de la cooperativa 13 Grados que ofrece un recorrido visual por el mundo submarino de las Illas_Atlánticas con paisajes únicos y sorprendentes donde la cantidad de vida y colores llena cada esquina.

A Morada Cooperativa (Enrique X. Macías, 6). Inauguración hoy a las 19.00 horas.

“Acuarelas de Abalde”

Exposición de acuarelas de Antonio Abalde en las que, a través de un trazo realista y minucioso, plasma pequeños parajes que transmiten un profundo amor y respeto por la geografía y etnografía de Galicia.

CSCR Beade (Carretera Coutada, 42), de 10.00 a 20.00 horas.

“Eternas”

Galia Blanco muestra parte de las obras de las series “Eternas” y “Harmonía” en una treintena de retratos de mujeres eternas en los que combina la abstracción serena de juegos de colores planos con los que busca ordenar el caos y la velocidad de la vida contemporánea.

Confederación de Empresarios de Pontevedra (García Barbón, 104), de 9.00 a 20.00 horas.

“Comedy Wildlife”

Exposición organizada en colaboración con Terra Espléndida, integrada por sesenta imágenes en clave de humor sobre la vida silvestre, fruto del concurso The Comedy Wildlife Photography Awards, creado en 2015 por los fotógrafos Paul Joyson Hicks y Tom Sullan.

Sala Teatro Afundación (entrada por la calle Reconquista), de 17.30 a 20.30 horas.

“Sonhar a palavra liberdade”

Exposición de fotografías de Sérgio Jacques en la que también se homenajea a Urbano Tavares Rodrigues en el centenario de su nacimiento.

Centro Cultural Camões (Praza Tenente Almeida, s/n-Casco Vello), de 11.00 a 14.00 horas.

“Mujeres ingenieras de éxito”

Exposición itinerante organizada con motivo de la celebración del Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, que tiene como objetivo visibilizar la figura de la mujer ingeniera y fomentar las disciplinas STEM entre las niñas.

Escola Enxeñaría Industrial (sede campus As Lagoas-Marcosende), en horario lectivo.

“Antía Cal. Unha mestra innovadora”

Exposición organizada con motivo del centenario de Antía Cal, a modo de reconocimiento de su trabajo y recorrido vital y pedagógico, organizada por la Universidade de Vigo y la Asociación Cultural Líncora-Alemparte.

Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11), de 9.00 a 20.00 horas.

“Nada me pertence, tudo faz parte de min”

La artista y poeta Sol Mariño expone sus fotos en la que recoge su recorrido vital desde 2011 hasta 2022 con imágenes que están vinculadas a su poemario “Alas de serpe”.

Asociación Évame Oroza (rúa Subida a Costa 5), de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición colectiva

Cuadros de Diana Cordero, Cuadrado y Ángeles Jorreto, y esculturas de Liliya Pobornikova en una exposición con cuatro visiones sobre el arte contemporáneo.