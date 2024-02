VigoCultura está de vuelta. El programa municipal arranca este sábado 3 de febrero con un espectáculo de calle gratis y para todos los públicos que convertirá la calle de Príncipe en un bosque animado.

La programación, que se desarrollará hasta el 28 de abril, incluye casi 30 actuaciones repartidas en 17 obras para adultos, 9 infantiles y 1 para todos los públicos. A mayores, los menores de 25 años pueden beneficiarse de un descuento del 30%.

Sábado: "O Bosque viviente"

El sábado 3 de febrero a partir de las 19.00 horas Sarao Produccións&Animación convertirá la calle de Príncipe de Vigo en un "Bosque Viviente". Irán desde el museo Marco hasta Porta do Sol.

"Sen vida non temos bosques e sen bosque non temos vida. Admiremos a súa beleza, alegría e fantasía. As personaxes deste bosque veñen convencernos de que temos que admirar e coidar a natureza. Aínda que o espectáculo se estreou en 2019, modificouse algunha personaxe para desenvolver a obra neste pasarrúas, engadindo luz led ás personaxes, para facer que a maxia do espectáculo sexa aínda maior.

A proposta céntrase en involucrar aos máis cativos e adultos por igual nun espectáculo que crea momentos únicos e especiais para toda a familia. Cremos na importancia de fortalecer os lazos familiares a través do entretemento e este pasarrúas está deseñado para logralo. Con elementos que encantan aos máis novos e seducen aos máis maiores, estamos seguros de que a nosa presentación será unha experiencia inesquecible para todo"

Entradas

Las entradas para el resto de actuaciones de la primera temporada de VigoCultura 2024 pueden adquirirse aya(sin gastos de gestión y al mismo precio que en el despacho de billetes) en:

A través de la página web de Giglon ( www.giglon.com )

www.giglon.com En la librería Libros para soñar (Triunfo, 1 ): Horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, de 10.30 a 13.30.

Horario de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, de 10.30 a 13.30. En la taquilla del Auditorio Municipal de Vigo (Praza do Rei) el mismo día del espectáculo a partir de una hora antes del comienzo (siempre que hubiera entradas disponibles).

Descuentos para los jóvenes El Concello de Vigo, con el objetivo de fomentar la asistencia al teatro de los jóvenes, el público menor de 25 años, podrá beneficiarse de un 30% de descuento en el precio de las entradas para espectáculos de adultos comprándolas con antelación a través de Internet con el código de descuento OTEATROMOLA (en el control de acceso al Auditorio Municipal de Vigo podrá solicitarse la documentación acreditativa de la edad)

Solo venta anticipada

Abono 5 a la carta: elige 5 espectáculos de toda la programación de teatro combinados como quiera y tendrás un 10% de descuento sobre el precio total.

elige 5 espectáculos de toda la programación de teatro combinados como quiera y tendrás un sobre el precio total. Abono 10 a la carta: elige 10 espectáculos de toda la programación de teatro combinados como quieras y tendrás un 25% de descuento sobre el precio total.

Programación completa

▪ Sábado 3 de febreiro. Sarao Producións: “O Bosque Viviente”. Teatro de rúa

▪ Venres 9 de febreiro. Basilio Martí: “Transylvania Suite”. Música

▪ Sábado 10 de febreiro. Amorodio Teatro: “A nai”. Teatro comedias

▪ Domingo 11 de febreiro. Markeliñe: “Mamut”. Teatro xestual

▪ Venres 16 de febreiro: Ainé Produccións: “Aquí tou”, Monólogo de Xosé Antonio Touriñán

▪ Sábado 17 de febreiro. Contraproduccións S.L.: “Apaga o candil”. Teatro comedia

▪ Domingo 18 de febreiro. Trémola Teatro: “Brilla, brilla”. Teatro para bebés

▪ Venres 23 de febreiro. Ilusionista Pedro Volta: “Ilusionante”. Maxia

▪ Sábado 24 de febreiro. Contraproduccións S.L: “Entrega en man”. Comedia

▪ Domingo 25 de febreiro. Roi Borrallas: “Só”. Marionetas

▪ Venres 1 de marzo. Iago Regueiro: “Grazas por vir, homenaxe a Lina Morgan”. Comedia

▪ Sábado 2 de marzo. Sarabela Teatro: “Made in Galiza”. Comedia

▪ Domingo 3 de marzo. Olivas negras: “Ou rapto de Befana”. Comedia de máscara

▪ Sábado 9 de marzo. Chévere Produccións: “Heller Keller, a muller marabilla?”. Teatro contemporáneo

▪ Domingo 10 de marzo. A meiga Fani: “Igualdade, onde estás?”. Maxia

▪ Venres 15 de marzo. Manekineko: “Cancións amarelas, flores tristes”. Teatro contemporáneo

▪ Sábado 16 de marzo. Artyc Content: “Que din as rumorosas”. Teatro contemporáneo

▪ Domingo 17 de marzo. A coxa Dansa: “O conto de Persépolis”. Danza

▪ Venres 12 de abril. Ron Lalá Teatro: “4x4”. Comedia

▪ Sábado 13 de abril. Lembranza: “Non é unha canción”. Teatro contemporáneo

▪ Domingo 14 de abril. Aina Marabillas&Portal71: “As Cotton”. Marionetas

▪ Venres 19 de abril. Deste Xeito Produccións: “Neura”. Estrea. Comedia

▪ Sábado 20 de abril. Pistacatro Produtora de Soños: “A punta do meu nariz”. Circo

▪ Domingo 12 de abril. Artefeito: “Cirqueiras”. Circo

▪ Venres 26 de abril. Cía Kirenia Danza: “Emigrantes”. Danza

▪ Sábado 27 de abril. LAD Dance Compañy: Qualia”. Danza

▪ Domingo 28 de abril. Pistacatro Produtora de Soños: “361” da Compañía Proxecto de Tránsito. Híbrido de circo e danza