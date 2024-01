Noites de Retranca regresa a Vigo, mañá sábado, e Pontevedra, domingo. Desta vez, a banda das risas está formada por Oswaldo Digon, Federico Pérez, Manquiña e a viguesa Jazmín Abuín. Esta última charla con FARO sobre o seu show e proxectos de futuro. “Sempre digo que Vigo é o meu patio de recreo favorito. Son feliz por traballar en Madrid polas oportunidades laborais pero Vigo é onde máis me gusta actuar e onde máis nerviosa me poño”, sinala unha humorista que aínda se sorprende hoxe de seguir en “El Club de la Comedia”.

Respecto aos temas que tratará no monólogo, indica que “sempre xira ao redor das miñas vivencias. Ten moito de Galicia. Estou moi orgullosa de ser viguesa e galega. Hai moitas cousas que só pasan aquí. Está un pouco estereotipado fóra; hai palabras que só teñen sentido na nosa lingua e non teñen tradución ao castelán”.

Recoñece que o seu selo é a retranca e que o que máis lle gusta é rir de si mesma. Respecto se a retranca é un patrimonio só galego, responde que “a retranca é un xen que temos todos os galegos, temos facilidade para ela. Fóra de Galicia non se usa tanto pero penso que si se entende. É algo que gusta do humor galego inda que non saiban poñerlle nome”.

A esencia galega non só estará presente nas súas verbas, tamén o estarán as vivencias como muller. Neste punto, hai que subliñar que a súa presenza no cartel de Noites de Retranca racha co monocromo masculino que se adoita ver. “Eu penso que o feito de ser unha muller, a máis nova dos catro, e estar con esas bestias do humor que foron pioneiros xa é feminismo. Estou aí cun micro na man dicindo o que me dá a gana. Iso antes non se podía facer. Non nos daban o espazo para conseguilo, inda que queda moito camiño por recorrer”, engade.

Recoñece que chegar a incluír o seu nome nun cartel así “é difícil, seguimos tendo que demostrar o dobre e tendo menos oportunidades. Se vas ver a un humorista home e non che gusta non dis que os homes non son graciosos; pero se unha muller non fai graza, pode xurdir o comentario ou pensamento de que as mulleres non están á altura. É como se o tiveses que demostrar por ti e polas túas compañeiras. É moita responsabilidade”.

Porén no seu monólogo non fala de feminismo como tal e explica por que: “Eu quero subirme a un escenario a facer rir. Eles non soben para facer activismo. Por que eu si? Eu fago activismo no meu día a día porque a igualdade é o máis importante. Non sinto a necesidade de facelo no escenario”.

Vídeos de Instagram

O tema si está presente nos vídeos curtos de Instagram que amosan o traballo que está a facer para o seu novo espectáculo con Arantxa Treus, outra actriz viguesa. “É un proxecto persoal coa miña amiga. Aí si hai un punto de vista máis feminista porque estamos a falar da nosa vida e das experiencias. É imposible que unha muller suba a un escenario para falar da súa vida e non leve o feminismo implícito”.

Respecto ás colaboracións con Treus, algunhas delas virais como o vídeo de reacción ao careo dialéctico entre Pablo Motos e Sofía Vergara, Jazmín explica que “temos unha neurona compartida entre as dúas. Cando unha ten unha idea es e llo comenta á outra, esta mellora a idea para ir rematala. Todo crece. Ese vídeo ocorréusenos en cinco minutos. Era algo que tiñamos que comentar. Non sabiamos que ía ter medio millón de visitas”.

Respecto ao espectáculo con Treus, adiantou que o estreará en febreiro en Vigo no Sinattra Club.