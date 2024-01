Por se ainda non vos enteraches, Luis Davila O Bichero expón ata o 31 de xaneiro a súa faceta máis artística, con unha colección de láminas de temática sempre enxebre e auténtica, coa xente do mar e as personaxes tradicionáis como protagonistas ... aquí vos deixamos unha pequena mostra do que podedes atopar nesta exposición de #Arteempresarial Tamén podedes botar unha ollada a súa páxima web: www.luisdavila.gal