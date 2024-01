Fillas de Cassandra, el dúo conformado por María SOA y Sara Faro, presentará su nuevo directo, Últimas Dionisíacas, el 16 de febrero en el hall del auditorio Mar de Vigo desde las 22.00 horas. Se trata de una propuesta escénica y musical en la que harán una nueva lectura de los temas más reconocidos de su primer LP, Acrópole, “desde unha electrónica máis escura e potente”, además de recuperar algunos de los sencillos publicados en los últimos meses y avanzar otros inéditos para el público.

“Últimas Dionisíacas é un espectáculo que aposta polo inédito, que existe só no aquí e agora do directo, sen chegar a reproducirse nunca. Cantos efímeros, revisitacións da Acrópole e parte do que ha de ser o noso próximo traballo discográfico conviven nunha única escena atravesada pola luz, a escenografía e moito do indesvelable”, explican.

Avanzan que este “festexo colectivo e catártico só pode acontecer na convivencia entre o público e o palco”. El dúo estará acompañado de otras dos músicas, Tania Caamaño y Marina Vidal.