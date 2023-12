El boom de las luces de la Navidad en Vigo va mucho más allá de las atracciones, la iluminación o los adornos gigantes. En los últimos años, a medida que la campaña navideña fue creciendo y convirtiéndose en viral, también fueron aumentando los espectáculos y otras actividades programadas en la ciudad olívica. Particularmente orientadas al público infantil. A partir de esta semana se multiplican y habrá nuevos planes.

Al margen de todas las actividades que programa el Concello de Vigo dentro de la Navidad 2023 habrá también espectáculos para el público infantil en el Auditorio Mar de Vigo, Afundación, el Circo de Nadal de la avenida de Castelao, Vigolandia u otras salas de teatro de la ciudad como Salesianos o Ártika. Y, cómo no, Vigolandia 2023.

A continuación podrás consultar los espectáculos y otros atractivos de la agenda infantil de la Navidad de Vigo que habrá desde esta semana:

Vigolandia: del 26 al 30 de diciembre

El 26 de diciembre abrirá sus puertas a XIX edición de Vigolandia. Y lo hará manteniendo su carácter social y benéfico y con una enorme variedad de actividades a lo ancho de más de 16.000 metros cuadrados: varios hinchables de grandes dimensiones, una pista de obstáculos de 145 metros de ancho, un wipe-out de 70 metros o un puente tibetano de 50 metros unido a una gran tirolina de 53.

Vuelve #Vigolandia, un salón de ocio y diversión con carácter benéfico y para toda la familia. Hinchables de gran tamaño, pistas de obstáculos, talleres de Mini Chef y mucho más... te estarán esperando del 26 al 30 de #diciembre en el @Ifevi



➡️https://t.co/jInL2zziV2 pic.twitter.com/hD2BrhgESp — Turismo de Vigo (@TurismodeVigo) 11 de diciembre de 2019

Se celebrará los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el Instituto Ferial de Vigo (puedes consultar precios y horarios en este enlace).

VII Galicia Magic Fest: 26 y 27 de diciembre

Por Navidad siempre vuelve la magia gracias al festival internacional de ilusionismo Galicia Magic Fest que este año llegará a su séptima edición. Magos con premios internacionales y prestigio mundial venidos de diferentes países se darán cita en los teatro más importante de Galicia para dejar alucinados durante 90 minutos al público gallego son sus importantes efectos de magia e ilusionismo. Una propuesta para público familiar que ya tiene una gran tradición por su atractivo mágico en estas fechas tan destacadas. En Vigo se celebrará en la sede Afundación el 26 y 27 de diciembre. Puedes adquirir las entradas en este enlace.

Jurassic Vigo: apertura 18 de diciembre

En pleno centro de la Navidad de Vigo, en los jardines Eugenio González de Haz (Areal), los amantes de los dinosaurios tienen una cita con Jurassic Vigo, que abrió el 18 de diciembre, a punto para el periodo de vacaciones escolares. Se trata de una exposición hiperrealista de dinosaurios que permanecerá abierta durante toda la campaña navideña. Puedes consultar toda la información en este enlace.

Pista de patinaje sobre hielo: hasta finales de enero

La pista de patinaje sobre hielo de Samil amplía su horario desde esta semana coincidiendo con las vacaciones escolares. Puedes consultar toda la información sobre horarios y precios en este enlace.

Circo de Nadal: hasta el 14 de enero

El Circo de Nadal de Vigo 2023 será el más extremo de todos los celebrados hasta ahora en la Navidad de Vigo. La gran carpa se levantará en la avenida de Castelao y se celebrará del 2 de diciembre al 14 de enero.

La carta de presentación promete adrenalina: "Imagínate a intrépidos motoristas desafiando la gravedad en su globo de acero, acróbatas deslumbrantes en la temible rueda de la muerte, locos del rulo sobre pirámides, atrevidos alambristas en bicicleta y valientes equilibristas desafiando las alturas a 10 metros del suelo. Una experiencia para toda la familia llena de atracciones que esperan tanto a grandes como a pequeños", destacan. El año pasado estuvo ambientado en La Panificadora.

La granja de Zenón: el gran gallo: 30 de diciembre

El sábado 30 de diciembre, también se representará en Vigo uno de los espectáculos más aclamados por el público infantil: La Granja de Zenón.

La Granja de Zenón es un fenómeno infantil que rompió todos los récords en los principales teatros del mundo y que vuelve a Vigo por Navidad con su espectáculo "El Gran Gallo". En esta nueva experiencia única en el género, llevarás al límite todos tus sentidos en un show inmersivo que te permitirá transitar por las cuatro estaciones del año acompañado de sus mejores canciones. "El Gran Gallo", cuenta con un increíble despliegue de producción con más de 200 metros cuadrados de pantallas led y efectos especiales de última generación que generan el marco ideal para disfrutar de esta gran aventura

El espectáculos será en el Auditorio Mar de Vigo y ha programado dos sesiones: 16.30 y 19.00 horas. Las entradas ya están a la venta desde 15 euros (las entradas están a la venta en este enlace).

Pica-Pica, 3 de enero

El 3 de enero, también en plena campaña de la Navidad de Vigo, llegarán al auditorio los Pica-Pica con su espectáculo Bailando.

Presentarán en el auditorio Mar de Vigo su espectáculo "Bailando", en el que la fiesta llega al pueblo de los integrantes del grupo, que harán bailar a toda la familia con nuevos temas, pero también con otros grandes éxitos de la infancia.

Tributo a Coco, el musical de las familias: 4 de enero

El 4 de enero, durante la Navidad en Vigo, llegará también Tributo a Coco, el musical de las familias.

Será en el cine-teatro Salesianos y habrá dos sesiones: 17.00 y 19.00 horas. Las entradas están a la venta desde 12 euros en este enlace.

Festival Pekeártico de Navidad

Como en años anteriores, la Sala Ártika también tendrá este año su popular Festival Pekeártico de Nadal. Puedes consultar toda la programación en este enlace o bajo estas líneas.

Venres 22 de decembro ás 18:00h; “Molly y el gigante” de La Machina teatro (Comunidade Valenciana)

Sábado 23 de decembro ás 12:00h e ás 18:00h; “Tras los pasos de Peter Pan” de Teatre de La Caixeta (Comunidade Valenciana)

Domingo 24 de decembro ás 12:00h; “Feo!” de Caramuxo teatro (Galicia)

Martes 26 de decembro ás 18:00h; “A verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz” de Teatro del Andamio (Galicia)

Mércores 27 de decembro ás 18:00h; “O xardín de Vila Gris” de Fulano, Mengano e Citano (Galicia)

Xoves 28 de decembro ás 18:00h; “Superchica” de Bambalúa teatro ( Castela e León)

Venres 29 de decembro ás 17:00h e ás 19:00h; “Aupapá” de ZigZag danza (Asturias)

Sábado 30 de decembro ás 17:00h e ás 19:00h; “Burbuja” de Títeres sin cabeza ( Aragón)

Domingo 31 de decembro ás 12:00h “A nena e os tres osos” de Migallas Teatro (Galicia)

Cabalgata de Reyes Vigo

La Cabalgata de Reyes de la Navidad de Vigo 2023 variará su recorrido respecto al año pasado. Lo que no variará el 5 de enero de 2024 será su celebración en dos formatos: volverá a ser estática por la mañana y en movimiento, por la tarde. La temática de este año es el mar y la fantasía.

La Cabalgata de Reyes estática de Vigo se abrirá al público en 5 de enero a las 11.00 horas en la avenida de Castelao. Allí los más pequeños de la casa podrán ver ya a los Magos de Oriente hasta las 14.00 horas, cuando se dará por finalizada la Cabalgata estática.

Horario y recorrido

La tradicional Cabalgata de Reyes 2024 de Vigo arrancará de Coia a las 18.00 horas. Pero el recorrido, que el año pasado fue por Pi y Margall, no será el mismo. Las carrozas irán hacia la Plaza de América para subir luego por Camelias hacia Plaza de Independencia, que bordearán por Álvaro Cunqueiro para regresar de nuevo a Camelias y recorrer todo el vial hasta Praza do Rei, donde finalizará. Aunque el año pasado no siguió este itinerario, no es la primera vez que discurre por estas mismas calles.