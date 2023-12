Sila Lua actúa en Vigo, el día 28, en el último concierto del año de SON Estrella Galicia

Talento gallego que conquista fuera de las fronteras de la comunidad autónoma. La joven artista y productora viguesa Sila Lua cerrará en su ciudad su primera gira, titulada ’Rompe Tour’, el jueves 28 de diciembre (Radar Estudios, 21.00 horas), en el último concierto del año de la programación de SON Estrella Galicia. Tras recorrer durante todo el año escenarios como los del Mad Cool, O Son do Camiño o Riverland, con un show junto a una banda formada íntegramente por mujeres, cierra así el círculo en Vigo al tiempo que prepara su próximo trabajo, que verá la luz el próximo año. Las entradas para la cita están a la venta en la web del proyecto musical cervecero, www.estrellagalicia.es/son.

El imaginario artístico de Sila Lua transita entre dos mundos: la música urbana en español y la electrónica experimental anglosajona. Descrita como “una diva marciana del nuevo pop oscuro europeo”, su música ganó popularidad a raíz de que su sencillo “Quiero Llorar” fuera destacado por la mexicana Julieta Venegas como una de sus canciones favoritas de 2019. Gracias a este single, la artista también fue portada de la playlist Brand New: The Best New Artists, elaborada por la revista británica ‘Dummy’. Su posterior lanzamiento, “De Balde”, en gallego y español con versos de Rosalía, fue seleccionada por la revista ‘I+D’ como una de las mejores de 2020.