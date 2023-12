Aniversario da estrea do himno galego.

A plataforma social Vía Galega conmemora o 116 aniversario da estrea do noso himno no Gran Teatro da Habana, cunha actuación do Grupo Maravallada na que tamén se reclamará a restauración do texto conforme ao texto orixinal.

Hoxe ás 20 horas no Teatro Principal. Entrada de balde.

“El príncipe de las castañas. 40 años en la calle”.

Es el titulo de la obra que presenta el veterano castañero Paco Pazos, en un acto en el que estará acompañado por el artista y directivo del Ateneo de Pontevedra Antón Sobral.

Mañana a las 19.30 horas en la librería Metáfora.

Poesía.

El poeta pontevedrés José María Arceu presenta su nuevo libro, “La gotera en el grifo de mi destino”, un manual de “uso y abuso de la vida. Un recorrido entre la prosa poética y la poesía que procura expresar el por qué de las cosas y el matiz de los gestos”, indican los editores.

Mañana a las 19.30 horas en el Edificio Castelao.

Temporada de la Filarmónica.

El ciclo musical continúa con un concierto Quartet Vivancos, un grupo de cuerda integrado por jóvenes intérpretes que se formó en la Escola Superior de Música de Catalunya en 2019, bajo la tutela del prestigioso Quartet Casals y que desde entonces ha actuado en toda Europa.

El próximo día 22 a las 20.30 horas en el Teatro Principal.

Exposición pictórica de Tato Heredia y Javier Albatros.

Los artistas pontevedreses presentan sus más recientes trabajos en esta muestra que invita este mes al espectador a contemplar una veintena de acuarelas de Tato Heredia y otras 20 fotografías, así como collages, de Javier Albatros.

Abierta al público hasta el próximo día 22 en la sala de exposiciones del Liceo Casino. Puede visitarse de lunes a sábado de 10 a 20 horas.

Campo de sementes 2”.

Es el título de la exposición colectiva comisariada por X. M. Buxán Bran que el Museo presenta en esta recta final del año y que reúne obras de 13 artistas que son profesores o ex alumnos de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Abierta al público hasta el próximo día 28 en el Edificio Castelao.

Segunda temporada de Los Enviados.

La serie protagonizada por Miguel Ángel San Silvestre, Luis Gerardo Méndez y Assira Abbate se estrena en exclusiva en el canal SkyShowtime. Sus ocho episodios se rodaron en distintas localizaciones gallegas, entre ellas Pontevedra, el pasado año.

El próximo día 26.

Exposición fotográfica.

El periodista Jesús Pozo reúne en la muestra “Pisaré las calles nuevamente” imágenes que reflejan la mirada del autor desde la ventana de su casa a lo largo del periodo de confinamiento, “en aquellos días en los que salir era sinónimo de enfrentarse con el miedo a la muerte”, indica la UNED. Recoge un total de 37 instantáneas.

Abierta al público en el centro de la UNED de Monte Porreiro.