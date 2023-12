Cuando parecía imposible sumar más eventos a la 'Guía completa de la Navidad de Vigo', llega una nueva alternativa que anotar en el calendario, en concreto el 28 de diciembre. Es el 'Festival de las luces', que varios músicos de la escena viguesa han organizado para renovar la machacada y machacona banda sonora conformada por los villancicos de Mariah Carey y de John Lennon y por el tema de Piratas del Caribe.

En la sala Masterclub, cerca del epicentro de la Navidad viguesa, Ghost Beast, Antifrágil, Castillo y rArO serán los encargados de aportar un enfoque diferente a la típica oferta de ocio navideño. Rock y sonidos electrónicos, complementados con la pintura en directo de Marcos Puhinger, para acercarse a la despedida de 2023 con "música alternativa desde Vigo para el mundo".

Las entradas ya se pueden adquirir en entradasgo.com, al precio de 20 euros, y también estarán disponibles en la taquilla de la sala. La apertura de puertas será a las 20:30 y en el local habrá una foodtruck del restaurante As Cunchas.

Cartel

Ghost Beast

El trío formado por el guitarrista Pachu Doblas, el batería Iago Fernández y el pianista Xan Campos "bebe tanto de la electrónica como del art-rock, siempre en sus versiones más solemnes, profundas y menos festivas, donde los sintetizadores ganan en protagonismo a las guitarras, y los ritmos programados se entrelazan con baterías en arreglos con un sonido muy contemporáneo alejado de la radiofórmula y del indie predominante".

Antifrágil

Son un combo sumido en la inestabilidad, sometido a constantes cambios de formación, que opera en un contexto poco propicio a su propuesta y que, sin embargo, no ha dejado de crecer. “Todo lo que nos has pasado ha sido natural y nos ha reforzado”, explicó en una entrevista con FARO Daniel Soler Porritt, cantante, guitarrista y nexo de unión entre la miríada de músicos —entre ellos varios referentes de la escena local— que han pasado por las filas de este peculiar colectivo musical. Acaban de lanzar el tema 'Miedo'.

Castillo

"Desde las calles de Edimburgo hasta Vigo Castillo trae consigo un sonido único que fusiona folk americano y grunge. En 2014, este artista comenzó su viaje musical en Escocia, puliendo su peculiar estilo con la guitarra en solitario. Su primer álbum, Let the Moon Kill the Sun, comenzó a tomar forma gradualmente, y en 2022, con la producción de Sergio M. Puga y la colaboración de Paco Loco y Greg Calbi, se finalizó este proyecto musical. Aunque su estilo podría ser inicialmente etiquetado como country o blues, Castillo demuestra ser algo diferente".

rArO

Esteban Varela, compositor y productor de Vigo, ha lanzado "un nuevo e innovador proyecto musical llamado rArO que está cautivando al público con sus actuaciones". Cuenta con una gran experiencia en la industria de la música y ya ha aparecido en numerosos festivales como Primavera Sound y La Noche en Blanco Madrid con sus otras bandas, Fira Fem y Friendly Noises. "Varela ahora sorprende a las multitudes con rArO, una fusión dinámica de varios estilos musicales que evocan la energía de Daft Punk, Gorillaz, Cornelius o Metronomy".

Marcos Puhinger

Artista autodidacta, pintor, muralista y dibujante. Desde pequeño mostró inquietudes por el dibujo y la pintura decidiendo hace cuatro años, animado por su entorno, dejar su trabajo en una factoría de automoción para dedicarse de lleno a su pasión. Artista versátil que se ha dado a conocer por sus trabajos hiperrealistas realizados con bolígrafo Bic, pero que cultiva y maneja diversas técnicas y estilos pictóricos; acuarela, acrílico, charcoal, etc.