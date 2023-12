La Cabalgata de Reyes de la Navidad de Vigo 2023 variará su recorrido respecto al año pasado. Lo que no variará el 5 de enero de 2024 será su celebración en dos formatos: volverá a ser estática por la mañana y en movimiento, por la tarde. La temática de este año es el mar y la fantasía.

Según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, la Cabalgata de Reyes de Vigo se abrirá al público en 5 de enero a las 11.00 horas en la avenida de Castelao. Allí los más pequeños de la casa podrán ver ya a los Magos de Oriente hasta las 14.00 horas, cuando se dará por finalizada la Cabalgata estática.

Nuevo recorrido

La tradicional Cabalgata de Reyes 2024 de Vigo arrancará de Coia a las 18.00 horas. Pero el recorrido, que el año pasado fue por Pi y Margall, no será el mismo. Las carrozas irán hacia la Plaza de América para subir luego por Camelias hacia Plaza de Independencia, que bordearán por Álvaro Cunqueiro para regresar de nuevo a Camelias y recorrer todo el vial hasta Praza do Rei, donde finalizará. Aunque el año pasado no siguió este itinerario, no es la primera vez que discurre por estas mismas calles.

Desde allí, los Reyes Magos se desplazarán ya en un vehículo a Porta do Sol, donde el alcalde les hasta la tradicional entrega de las llaves de la ciudad y donde los Magos de Oriente se dirigirán a todas las familias que allí se den cita.