Actividades

Día de Varela Buxán en Cercio.

El Ciclo Cultural de Cercio 2023 entra este fin de semana en su recta final organizado por la Asociación Cultural A Carballeira de esta parroquia lalinense. Y lo hace con el Día de Varela Buxán, que incluye sendas representaciones teatrales del autor de Lamas. El local social acoge la representación de “Iguais e diferentes, voando libres” por la compañía Expresións Produccions, y dos horas más tarde la puesta en escena de “Ladrón de corazóns” por Expresión Teatro.

Hoy, a partir de las 18.30 horas

Literatura rural en Noceda.

El ciclo Literatura no rural de Noceda ofrece un encuentro con la escritora Llerena Perozo con el título de “Mulleres na literatura, unha ollada desde o rural”, y otro con el músico Benxamín Otero denominado “Arredor do En Van”.

Hoy, a las 18.00 y a las 19.00 horas.

Mercadillo infantil en A Estrada.

El establecimiento estradense Pintaletras acoge la segunda edición del Mercadillo de Artesanía Infantil. Este estará compuesto por una quincena de puestos cuyos vendedores no superan los trece años. Habrá artículos que creados por estos jóvenes artesanos que irán desde la alimentación a decoración o accesorios de moda. El precio de los productos será simbólico, ya que lo que se busca es alentar la faceta creativa y emprendedora de los más pequeños

Hoy, de 10.00 a 14.00 horas.

Concierto de corales en Berres.

La Coral Polifónica de Berres celebra su tradicional Concerto de Nadal en la iglesia parroquial, con la colaboración de Coral Polifónica Fonte do Souto de Culleredo y el Coro do Conservatorio de Vila do Conde (Portugal). El acto es totalmente gratuito y tendrá una duración aproximada de una hora.

Hoy, a las 19.00 horas.