O instituto Marco do Camballón, de Vila de Cruces, venceu one no IV Certame Escolar Provincial de Regueifa, que organiza a Deputación no centro cultural e veciñal e Valladares. Non foi o único protagonista dezao da velada, posto que en terceiro lugar se clasificou o instituto Pintor Colmeiro, de Silleda. Á xornada acudiron 100 estudantes como reguifeiros, e outro medio milleiro como espectadores. O Marco do Camballón xa tiña participado noutras edicións e unha das súas alumnas, Marta Iglesias, quedou entre os catro finalistas. O centro recibirá un ordenador e unha tablet.

La Joyería López Romero de Lalín anuncia la adquisición en exclusiva de la prestigiosa marca de joyas y decoración Sargadelos, consolidándose de esta forma como el único establecimiento comercial de la capital dezana que ofrece esta prestigiosa colección. Teresa López Romero expresó su entusiasmo por la reciente incorporación al catálogo de la joyería señalando que “es un honor para nosotros poder tener en exclusiva parte de la colección de Sargadelos en nuestras tiendas. La singularidad y la calidad artesanal de estas piezas reflejan nuestro compromiso continuo en ofrecer lo mejor a nuestra clientela”. Actos El Búho graba en A Estrada La formación nacida en A Estrada, el Búho ha anunciado a mediados de diciembre actuarán “en el lugar donde nació el proyecto”. Este concierto tendrá lugar en el Teatro Principal y la grupo ya ha anunciado que aprovecharán grabar en audio y vídeo. “Estamos deseando disfrutar las canciones con vosotros después de tanto tiempo”, explicaron. Día 15 de diciembre a las 20.30 horas. Baobab actúa en Cerdedo El auditorio del Centro Cultural de Cerdedo será escenario de la función de la compañía Baobab, que pondrá en escena “Ris Ras”, en el marco del ciclo “Tornar ás táboas”, con el que la Diputación está llevando el teatro por toda la provincia en el último trimestre del año. La entrada será libre hasta completar el aforo. Mañana a las 18.30. Concierto de la Banda Municipal El Concierto de Santa Cecilia que esta tarde tiene programado la Banda Municipal de A Estrada en el Teatro Principal ha variado su horario inicial, fijándose finalmente par las 20.30 horas. Las entradas se encuentran agotas. Hoy, 20.30 horas. Crucesarte cumple 12 años El certamen artístico de Vila de Cruces arranca hoy a media tarde con una exposición de artes plásticas, un recital literario y actuaciones musicales, en el auditorio Xosé Casal. Hoy, a partir de las 17.00 horas. Entradas para Joan Estrader El departamento municipal de Cultura de A Estrada pondrá a la venta el lunes las entradas para el espectáculo “Sal”, del actor catalán Joan Estrader, programado para el 1 de diciembre a las 21.00. También se vendrán accesos para “Hugo”, de Náufragos Teatro, que llegará al Principal el sábado 2.€ Desde el lunes. Música en A Bandeira... El auditorio Manuel Dopazo acoge hoy el concierto a Santa Cecilia, con las actuaciones del coro Vales Mahía Xirandola, la Banda de Veteranos de A Bandeira y la Recreativa e Cultural Hoy, a las 19.30 horas. ... y en Muimenta La Banda de Música Popular de Muimenta honra a la patrona de los músicos con un concierto en el auditorio d e la parroquia, con Víctor García a la batuta Mañana, a las 12.45 horas.