La programación de Club FARO sigue hoy con la intervención de Jana Fernández (asesora y divulgadora del sueño y descanso), quien ofrecerá la conferencia “Aprende a descansar. Herramientas para cuidar tu bienestar físico, mental y emocional” en la que explicará el método de las 7 D del descanso. Seguida de coloquio con los asistentes, la presentación corre a cargo de la periodista Iria Carregal.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso es preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo máximo de 150 personas.

Actos

Firma solidaria de libros

El ilustrador Orballo firma su libro “Boris e compañía” con la posibilidad de que los interesados puedan realizar un donativo para la Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo.

IES República Oriental do Uruguai (Coutadas, 54-Teis), de 11.20 a 14.00 horas.

Culturgal Expandido

Segundo y último día de la programación en Vigo de la Feira das Culturas Galegas con la celebración del 40º aniversario de los Premios Xerais con la participación de Rexina Veiga, María Reimóndez, Manuel Esteban, Santiago Lopo y Pedro Feijoo con Fran Alonso como moderador. Le sigue el recital de María Lado para acabar con entrevista con Leilía, sobre su gira de despedida “Anque me vou non me vou”.

Sede Deputación de Pontevedra en Vigo (Eduardo Chao, 17) a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas, respectivamente. Entrada gratuita hasta completar aforo.

X Certame Relatos Vigo Histórico

Entrega de los premios del certamen organizado por la Editorial Elvira con la Fundación IgualArte y patrocinio de la Diputación, con la presentación del libro “Relatos na rúa X” y la actuación del grupo Chungo Pastel en un acto que presenta el periodista e integrante del jurado Jacobo Buceta.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Miniretrospectiva de cortos

Ficción, videoarte y videoperformance de Gaba Cánaves Miñones.

A Madriña Asociados (Churruca, 12-entresuelo) a las 20.00 horas.

Actividades en el Museo do Mar

Visita guiada a la exposición “A imaxinación no interior dun estudio: o fondo Mary Quintero no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra” que permite conocer el trabajo de esta reconocida fotógrafa.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 17.30 horas. Actividad con entrada al museo y reserva previa (986247750).

Poéticas diversas

Cuerpo a cuerpo con la música y la palabra con artistas de música, canto, poesía o danza.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 21.00 horas. Entradas a 10 euros.

Música

Rodrigo Cuevas

Segundo concierto en Vigo con su gira “La romería”.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.30 horas. Entradas agotadas.

Festifolc 2023

Primera de las tres jornadas del festival de música tradicional y folk con la actuación de los grupos Setecuncas y Noitarega.

SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53) a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Santa Cecilia

La programación sigue con el concierto a cargo de profesores del conservatorio.

Fundación Mayeusis (Areal, 138) a las 20.30 horas. Es necesaria la confirmación de asistencia en 986221422 o info@mayeusis.com.

Homenaje a Jimi Hendrix

Proyección del concierto “Live at experience” de 1967 cuando se va a cumplir el 81º aniversario del nacimiento del artista.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 21.00 horas.

Festival 8 Pés

Segunda jornada del certamen organizado por la Orquesta Clásica de Vigo con la actuación de Roberto Fresco, organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y profesor de órgano del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid.

Concatedral de Santa María (Casco Vello) a las 21.00 horas. Entrada gratuita con reserva previa.

Fairground Ballads by Double M

Folk y blues del grupo vigués.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Queimacasas

Ritmos “mariñeiros” con Abraham como artista invitado.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 21.30 horas. Entradas a 4 euros.

Miguel Costas

El músico vigués sube al escenario con sus canciones.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las 22.00 horas. Entradas a 15-20 euros

Javier Turnes & The Hake Men

Música norteamericana de raíz, sobre todo de blues y soul con Javier Turnes, Luke Jennings, Marino Orejana y Pedro de Gregorio.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Los Sergio

Con su música en directo.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 22.00 horas. Entrada gratuita.

El pelotón de los torpes

Con su gira “Se ruega silencio” con rock nacional.

Mahui Samil (Samil, 43) a las 23.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

“Si tú te vas”

Vigocultura programa este espectáculo de clown de la compañía Pepa Planas con tres payasas como protagonistas que cuentan su historia para reír y hacer reír.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 12 euros.

Pedro Volta

Con su espectáculo “Espacio mágico”.

Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1) a las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Contos Dakí: Bea Campos

Con su sesión de cuentos para adultos “Marcho que teño que marchar”.

Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21) a las 19.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Charlie Pee

La cómica catalana ofrece “Mamasita”, su primer espectáculo en solitario con una hora llena de risas en la que cuenta las miserias más absolutas que le han pasado a lo largo de su vida.

Sinattra Club (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas a 15 euros.

Exposiciones

Exposición navideña

Inauguración de la exposición con obras de más de una quincena de artistas.