Las luces de Navidad de Vigo se encenderán el viernes 24 de noviembre a las 20.30 horas en Porta do Sol. Pero no será el único gran acto navideño de ese fin de semana. Solo dos días después habrá otro encendido de luces. Y probablemente no será el último.

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, dará el pistoletazo de salida a la Navidad con su tradicional encendido navideño que tendrá lugar el próximo domingo 26 de noviembre a las 18.30 horas y que contará con la presencia del Alcalde de Vigo, Abel Caballero, que será el responsable de inaugurar este evento. El árbol de Navidad, ubicado en la zona Vigo Exporta del centro comercial se iluminará desde el domingo y hasta el fin de las fiestas para disfrute de todos los usuarios. El encendido estará acompañado de diferentes actividades para todos los asistentes entre los que destacan la actuación para los más pequeños a cargo de Picadiscos Marifaltri a las 17:00h en el espacio Vigo Exporta y el pasacalles que habrá a lo largo de la tarde para amenizar el evento del encendido dentro del Centro Comercial. Programación con todas las actividades de Navidad en Vigo 2023 Juan Louro, Director de Vialia Vigo, destaca que “estamos deseando que llegue el día 26 para dar comienzo a una de las épocas más ilusionantes para el centro comercial. Durante las próximas semanas la oferta de ocio de Vialia Vigo será muy intensa, novedosa y pensada para toda la familia. Queremos seguir atrayendo y fidelizando a los vigueses y viguesas, conjugando una oferta comercial diversa con propuestas de ocio atractivas de manera constante”. El centro comercial abrirá los domingos Con motivo de las fiestas navideñas y con el objetivo de facilitar a los usuarios las compras y contribuir a mejorar las jornadas de ocio de todos aquellos que se acerquen a Vialia Vigo, dará comienzo la apertura de la actividad comercial en domingos. El día 26, coincidiendo con el encendido de las luces del centro comercial, será el primero de ellos, pero no será el único. En concreto, los domingos 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre y el domingo 7 de enero, los establecimientos de Vialia Vigo abrirán con el horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas; los domingos 24 y 31 de diciembre el horario se ajustará de 10h a 19h horas para que tantos trabajadores como visitantes puedan disfrutar de las dos noches más especiales del año en sus hogares. Además, el viernes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, el Centro Comercial también abrirá sus puertas de 10.00 a 22.00 horas. Vialia 'ilumina' el camino hacia el parking más desconocido del centro de Vigo Vialia Vigo colabora con Vida Digna y Alcampo Desde el pasado 13 de noviembre y hasta el próximo 15 de enero, Vialia Vigo ha puesto en marcha en colaboración con la Asociación Vida Digna y Alcampo una recogida solidaria de juguetes. El centro comercial vigués ha cedido un local situado en la Plaza Pública donde se realizará la recogida de juguetes, tanto nuevos como ya usados en buen estado. El horario de atención en el local será de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. Todos los juguetes recogidos serán entregados por sus majestades los Reyes Magos. Además, el centro comercial vigués está preparando un completo programa de actividades para toda la familia, especialmente para los más pequeños, que se desvelará en las próximas semanas.