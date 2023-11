La nave municipal del polígono industrial de Dozón se convirtió ayer en un gran comedor en el que 350 vecinos empadronados en el municipio disfrutaron de un magosto en el que las castañas compartieron protagonismo con un delicioso menú, buena música y, sobre todo, mejor compañía. La velada que organizó el Concello se prolongó hasta casi entrada la noche y sirvió para que los vecinos compartiesen una sobremesa llena de anécdotas. Seguro que muchos ya están contando los días para la cita del año que viene.

El Ciclo Cultural de Cercio llegó ayer a su ecuador con un Día do Neno e do Rural. La programación arrancó a media tarde, con la proyección de la película infantil La abeja maya. A su término, se sirvió una chocolatada, para dar paso a una conferencia del apicultor David Liñares y una demostración de cocina patrocinada por el GDR Terras de Pontevedra Norte. Las actividades volverá el próximo sábado, con el Día da Muller, que incluye el documental Murmurio do silencio y la actuación de las Pandereteiras de Carballeira de Cercio.

Actividades

Asamblea de moteros.

El hotel restaurante Pontiñas acoge hoy la décima asamblea de la Asociación de Grupos Moteros Gallegos (AGMG), a partir de las 10.30 horas. El orden del día incluye la aprobación de cuentas, la difusión de eventos, la entrega de premios del Campeonato Gallego de Mototurismos y objetivos del año que viene, Los que hayan reservado previamente, podrán degustar un cocido.

Hoy, a las 10.30 horas.

Magosto en Manduas.

La Asociación de Veciños de Manduas, Avema, organiza para el 2 de diciembre un magosto en el local social de esta parroquia de Silleda, con castañas asadas, bolos preñados, postre, café, vino y chupitos. El dúo Cristina & Xela se encarga de la música. La inscripción se cierra el día 28, y debe hacerse en los números de teléfono 670 695 055 (Avema); 606 414 842 (Ramón) ó 618 892 008 (Pili).

El 2 de diciembre, a partir de las 21.30 horas.

Documental en Doade.

El Museo Etnográfico Casa do Patrón presenta el próximo domingo el documental Os Trasnos de Doade, herdeiras dunha tradición musical. La presentación correrá a cargo del autor de la pieza, el antropólogo, profesor y escritor Rafael Quintía Pereira, autor además del libro Pola graza de Deus. A relixiosidade popular en Galicia. Tras la presentación, actuarán Os Trasnos de Doade

El día 26, a las 12.00 horas.