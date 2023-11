Nena Daconte (en realidad, Mai Meneses) llega a Vigo al Hall de Afundación para presentar su nuevo disco, “Casi perfecto”, cuyo mensaje es que “la vida puede estar llena de errores y aún así funcionar bien”.

El directo acontecerá el sábado con Momentos Alhambra Acustiquísimos 2023 y las entradas ya están agotadas. A punto de llegar, concede esta entrevista a FARO con una condición: nada de preguntas sobre su vida privada y sobre cuestiones que, sin embargo, compartió en un conocido programa de televisión.

Respecto al lleno en Vigo, indica que “me he llevado una alegría enorme. Me hace mucha ilusión el concierto porque va a ser muy íntimo aunque también hemos metido un poco de electrónica. Queremos estrenar este formato en Galicia. Javi Rubio lleva pedales y modulares para hacer electrónica en directo”, destaca la artista madrileña.

Sin embargo, la guitarra eléctrica es la que comanda su último trabajo. En estos momentos de trap, parece una osadía lo que Mai recibe con una risa: “Es un acto nostálgico puro. Mis canciones las concibo con arreglos pop-rock y con este disco quería volver a esos grupos de los 90 que a mí me impulsaron a soñar con la música como Nirvana, Cramberries, Radiohead o Guns and Roses”.

En el último cedé, el amor es uno de los temas principales junto a la superación de socavones o baches. Un ejemplo es “Me iré” donde habla de “dejar un camino atrás”.

“Nos sitúa en una relación tóxica que hace daño en la que sabes que debes dejarla. Se sabe que te llevará toda la vida desengancharte pero tienes la fortaleza para conseguirlo. Es una canción de alguien que lucha”, destaca la artista.

Cabe la duda de si Mai compone por terapia para sí misma o con el fin puesto en la persona oyente. “En mi caso, yo cuento mis emociones o algo que le pase a alguien muy cercano. Cuando uno canta sobre su verdad es más fácil conectar con el otro. Cuanta más verdad pongas en las letras, más conectas”, reflexiona la cantautora.

Al hilo del tema “Detrás de cada luz”, la cuestión que surge es si ve peligroso amar demasiado. “Estamos entrando en una época –responde– en la que las relaciones de pareja son cada vez más difíciles. Llevamos mucha coraza y cuanto más mayor eres, más difícil es entrar en el corazón de otra persona. Cuando eres muy sensible es difícil no volverse loco”.

Pero no todo es niebla u oscuridad en las letras del último proyecto. Con “El verano”, Nena Daconte propone ser “nosotros la fiesta” para aprovechar el momento: “Esa canción es una adaptación de un poema de Marwan. Se refiere al momento en el que llega un amor explosivo a tu vida y te transforma completamente dándote cuenta de que antes vagabas por la vida sin dirección”, añade.

La soledad también es otro tema que surge. “Yo me refiero a la soledad no querida, a la que te hace pensar que eres la única persona a la que le está pasando algo que los demás no van a entender. A mí, a veces, me cuesta conectar con las otras personas. Por eso, utilizo la música para poder comunicarme”, reflexiona.

Pero sin duda, el tema que se alza como el mejor del álbum es “Despiértame Madrid”. Sobre este, señala Mai que “todo partió de la idea de despertarse a la vida, cuando asumes el control de la misma. Me daba la sensación que me podía despertar a la vida una ciudad. Todas las tardes veo el atardecer sobre Madrid y, por eso, quise dedicarle esa frase a mi ciudad”, que ve desde la sierra.