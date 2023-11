Actividades

Feira da castaña en Cruces.

A praza Juan Carlos I de Vila de Cruces acolle a triséximo primeira edición da Feira da Castaña, viño, auga e castañas gratis para todos os asistentes. O evento fora aprazado o pasado día 4 de novembro por mor do temporal e ante a inestabilidade metereolóxica destes días non se puido confirmar nova data ata onte.

Mañá, a partir das 12.00 horas.

Magosto do PP de Agolada.

o Partido Popular de Agolada celebra a segunda edición do Magosto Popular no pabellón municipal. De menú, contarase con torresmos, pinchos variados e castañas. Ademais, haberá sesión musical amenizada por Suso de Boente. No acto participarán Luis López Lugués e Román Rodríguez.

Sábado 18 de novembro, ás 20.00 horas.

Santa Icía en Silleda...

A Banda de Música Municipal de Silleda celebra o concerto de Santa Icía no Auditorio da Semana Verde. Aproveitarán a ocasión para rendirlle homenaxe Manuel Sangiao Puente, coñecido músico estradense finado o pasado ano neste mesmo mes. Ao remato do concerto haberá magosto gratuito para todos os asistentes, e na entrada haberá unha urna para quen queira colaborar voluntariamente cos gastos.

Sábado 18 de novembro, ás 19.30 horas.

...tamén en Merza...

A Banda Artística de Merza honra a Santa Icía cun concerto que terá lugar no Auditorio Valero Guzmán. Previamente, celebrase unha misa na honra á patroa que terá lugar na igreza parroquial de Merza. O concerto é de entrada libre e gratuita.

Sábado 18 de novembro, ás 20.00 horas.

...e en Vilatuxe.

A Banda de Música de Vilatuxe ofrece un concerto na honra a Santa Icía este fin de semana. O acto celebrarase no Auditorio Xosé Fernández “O Xastre” e a entrada será gratuita.

Sábado 18 de novembro, ás 12.15 horas.