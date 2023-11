Xisco Feijoó despedirá o seu último disco e xira “Peixe” en Lugo e Vigo. Será cun directo na cidade da muralla o 29 de novembro e outro na urbe olívica o 1 de decembro.

Sobre o escenario non estará só. Estará acompañado tamén or Fran Sieira, Andrea Pousa, as pandeireteiras d’O Fiadeiro ou mesmo a chelista estadounidense Natalie Haas.

As entradas para estas actuacións, ou “metamorfose do Peixe”, como sinala o artista, xa están á venda nas platataformas www.enterticket.es (Lugo) e www.ataquilla.com (Vigo).