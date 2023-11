Jesús Blázquez (editor Ediciones 98) ofrece esta tarde en Club FARO la conferencia “Los paisajes iluminados, de José María Castroviejo”. Considerado como uno de los mejores escritores gallegos del siglo XX, combinó sus profesión periodística con sus aficiones cinegética y gastronómica. Ahora, Jesús Blázquez inicia la recuperación de su figura y obra con la publicación de "Los paisajes iluminados". Seguida de coloquio con los asistentes, presenta Estro Montaña (catedrático de Lengua y Literatura Española).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso es preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Cuentacuentos

Con La compañía espectacular y “Os nunkis” en una sesión para niños desde 3 años seguida de un taller creativo de pintura o escritura.

Biblioteca Pública Neira Vilas (Martínez Garrido, 21) a las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Magosto Barrio de las flores

Magosto en el barrio de Teis con música, juegos y sorpresas organizado por varias asociaciones.

CEIP Vicente Risco (Santander, 10), desde las 17.00 horas.

Venres da EMAO

Ignacio Pérez-Jofre (artista y docente) y Juan Gallego (diseñador y editor) hablan sobre su proyecto editorial Solar de Edicións con Din Matamoro como invitado y con la presentación de Federico Fernández (maestro EMAO).

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación de libro

Yago Álvarez Barba (periodista) presenta su libro “Pescar el salmón. Bulos, narrativas y poder en la prensa económica” acompañado por Marta Lois (profesora universitaria, diputada y portavoz de Sumar) y Javier H. Rodríguez (periodista).

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 20.00 horas.

Clases claqué

Hoy termina la semana de puertas abiertas con la clase de nivel intermedio en una actividad gratuita con inscripción previa.

MayeuSwing Escuela de Baile (Areal, 138) a las 19.00 horas.

Magosto

La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos celebra su magosto abierto a socios y simpatizantes.

Asociación Antiguos Alumnos Salesianos (Venezuela, 3-2º) a las 20.00 horas.

Música

Elíades Ochoa

El artista cubano, miembro fundador de Buena Vista Social Club, cierra su gira europea con su nuevo trabajo, “Guajiro”.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 21.00 horas. Entradas desde 25 euros.

The Cute Cut

Versiones de rock, pop, folk y algo de fado del dúo portugués.

Centro Comercial Vialia (Praza de Urzáiz, 1) a las 20.00 horas.

Skorpio Party

Con las actuaciones de Swic, Six Legged Elephant, Karma Animal, Youcanthide, Jaguars, Dientes y Kings of the beach, seguido de afterparty con entrada libre.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.00 horas. Entradas a 3 euros.

Proyección Talking Heads

Pase de “Chronology”, con sus éxitos entre 1976 y 2002.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 21.00 horas.

Niño Lobo

Concierto presentación de su disco debut, “Aquel viaje del que no regresé”.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 10-12 euros.

Terapia de grupo

Con sus versiones.

Cañaveral (Porta do Sol, 6) a las 22.00 horas. Entrada gratuita con reservas en 662159092.

Teatro

“Bailador”

Óscar Cobos Compañía de Danza presenta este espectáculo de danza gallega contemporánea basada en la música de Berrogüeto.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 12 euros.

Magia, misterios y otras historias

Espectáculo de magia con Óscar Fernández.

Centro Comercial A Laxe a las 18.00 horas. Entrada libre.

La Bromiere Live

Espectáculo de monólogos con Galder Varas, David Puerto y Taka Gómez.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.30 y 22.30 horas. Entradas desde 14 euros.

Carlos Ortiz

Conocido como Caoz, presenta sus monólogos de humor.

Sala Cuarenta (Rosalía deCastro, 29) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Los monólogos de la Treus

Arantxa Treus cuenta con Manu Chacón como artista invitado, que presentará su monólogo “No disparen al cómico”.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 22.30 horas. Entradas a 10 euros.

Exposiciones

Inauguración “Vigo no tempo”

Primer día de la muestra “Vigo no tempo”, que reivindica el papel de la ciudad en la conformación de parte de la identidad gallega.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26). Inauguración a las 18.30 horas.

Inauguración “En los límites la lucidez-Oroza”

Apertura de la muestra del pintor de origen japonés Yurihito Otsuki, con una pintura caracterizada por el simbolismo y cierto misticismo, en la que homenajea a Carlos Oroza.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5) a las 20.00 horas.

Visita guiada exposición Mary Quintero

Recorrido guiado para conocer el trabajo de esta reconocida fotógrafa reunido en la exposición “A imaxinación interior dun estudio: o fondo Mary Quintero no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra”.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 17.30 horas. Actividad con entrada al museo y reserva previa (986247750).

“As portadas da Historia”

Exposición conmemorativa del 170º aniversario de FARO DE VIGO integrada por 337 primeras páginas del diario desde su fundación a modo de crónicas de la historia reciente de Galicia y que describe cómo acogió la sociedad gallega los acontecimientos más destacados.

Calle Príncipe (ante MARCO) hasta el día 14.

“Diarama”

Fotografías de Elías Regueira, diseñador de FARO, que da cuenta de sus viajes por el continente africano junto a la ONG DaMan.

Sala Navia Espacio de Arte (rúa Pedra Seixa, 33-Navia), de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas.