X.A. Touriñán ofrece hoy doble sesión de su monólogo “Aquí Tou!”, en el que recorre su vida, desde su concepción en una noche de San Juan hasta un posible epitafio. Meclando realidad y ficción, ternura y picardía, anécdotas propias y de la cultura popular gallega, desgrana también las buenas y malas decisiones que, junto a hechos casuarles, le han llevado a ser lo que es hoy.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 y 22.00 horas. Entradas desde 12 euros.

Actos

Festival Kerouac

Junto al poeta madrileño Mario Obrero, recitarán Lola Marco, Óscar Curieses y Pablo Ramírez para cerrar el certamen de poesía organizado por Marcos de la Fuente y Vanesa Álvarez.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 19.30 horas. Entradas desde 10 euros.

Talleres infantiles MARCO

Actividades sobre las exposiciones temporales de Lluis Lleó, Juan Giralt y Concha Martínez Barreto.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 12.30 (3-6 años) y de 12.30 a 13.45 horas (7-12 años). Actividades gratuitas con inscripción previa (986113900).

Demostración culinaria de Juan Carlos Perret

El chef estrella Michelin del restaurante El Kero, Juan Carlos Perret, ofrece una exhición con degustación de cocina gratuita con productos gallegos fusionados con la cocina peruana.

Mercado do Berbés (Teófilo Llorente, 20) a las 11.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Taller Disney y pintacaras

Taller infantil para crear un set de Elsa y pintacaras para convertirse en el personaje favorito.

El Corte Inglés (planta 4ª), de 12.00 a 14.00 horas.

Cañaveral kids

Sesión “adivina el personaje”, en el que los asistentes intepretarán un personaje de cuento para que lo adivinen sus compañeros. También se anunciará en concurso de dibujos de Halloween.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 12.00 horas. Entrada gratuita.

Actividades en Vigozoo

La alimentación de fauna será a las 13.00 horas en Nocturama y a las 14.00 en Exotarium, y por la tarde habrá las actividades “A pegada do tempo” (16.30) y “Camuflaxe animal” (17.30).

Vigozoo (Praza dos Leóns-A Madroa), todo el día. Actividades con inscripción en taquilla.

Esmorga literaria 2

Marta Dacosta, Manuel Forcadela, An Alfaya, Xosé Monteagudo, Román Raña, Pepe Cáccamo y Xurxo Borrazás leen sus obras sucesivamente a lo largo de siete horas, una por autor.

RioLagares (Falperra, 16) de 13.00 a 20.00 horas. Entrada libre a lo largo de todo el evento.

Camelias Fashion Day

Desfile de moda a cargo de las tiendas del centro comercial , concierto del pianista de 6 años Dasha y bailes de cargo de varias academias.

Camelias Centro Comercial (Praza América) desde las 18.00 horas.

Verbena de la Paloma

Con fiesta amenizada por Orquesta Charleston Big Band y el Trío La Noche do Grove.

Carpa en A Garrida (Valladares), todo el día.

Actividades Museo do Mar

Por la mañana, actividad familiar “Arqueoloxía: unha ciencia por descubrir” , dirigida a mayores de 8 años que descubrirán la actividad arquelógica a través de una excavación simulada. Por la tarde, hay la visita guiada por las instalaciones “Un paseo polo mar” , también recomendada a partir de los 8 años.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividades gratuitas con entrada al museo y reserva previa (986247750-info.museodomar@xunta.es).

Música

Manolo García

Presenta su gira en teatros en la que regresa a los escenarios en un renovado formato.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a 21.30 las horas. Entradas agotadas.

Queen for kids

Los más pequeños de la casa conocerán la historia de la banda británica, anécdotas y curiosidades, además de cantar y bailar sus grandes éxitos de mano de Show must go on.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las 17.00 horas. Entradas desde 14 euros.

Orquestra Kv2211

La formación infantil y juvenil ofrece el concierto “Música clásica polas parroquias” en un acto en el que presenta su nuevo ensemble de chelos.

AVCD Monte da Mina (Castrelos) a las 19.00 horas.

Tristes nesta tarde chuviosa de domingo? Alegrádevos que traemos boas novas: Concerto!!! 🎻 Música clásica polas... Posted by Orquestra Kv2211 on Sunday, October 15, 2023

Terapia de grupo

Versiones con grandes éxitos musicales de ayer y hoy.

Vialia (Foodcourt) a las 19.30 horas.

Festival Coral

Con la Coral Polifónica del Centro Social de Rivera Atienza y el Coro Rociero.

Asociación de Veciños de Sampaio (Casal de Arriba, 4) a las 18.00 horas.

Festival Cans de Palleiro

Con la actuación del grupo de gaitas Cans de Palleiro con la colaboración del grupo de baile Helios de Bembive y con Noitarega como grupo invitado.

Centro Cultural de Bembrive (Alameda) a las 19.00 horas.

Festival de Danza

Actúan las formaciones de la Escola de Danza Bambalina y el grupo EnDanza en una actividad integrada en el Outono Cultural.

AVCD Cabral (Avenida Santa Mariña, 95) a las 19.30 horas

Faylinn

Versiones de artistas nacionales e internacionales de todos los tiempos y composiciones propias.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.00 horas. Entradas a 7 euros.

Homenaje a Tom Petty

Proyección del concierto que dio en 2003 en Chicago cuando se cumple el 73 aniversario de su nacimiento.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 21.00 horas.

Brand New Bullets

Rock and roll lleno de energía seguido de la sesión de Médicos del Cielo Dj´s.

Sala Kominsky (Irmadiños, 3) a las 21.00 horas. Entradas a 10 euros (sesión desde las 00.00 horas).

Arizona Baby

Trío de rock psicodélico de influencias country y rock americanas

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30) a las 21.30 horas. Entradas a 16-20 euros.

Nito Serrano y Lapurasangre

Música fronteriza, de raíces desde Madrid.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 12 euros.

Greenwater

Banda tributo a la Creedence Clearwater Revival, con un estilo que combina el rock and roll con blues, gospel, country o el swamp rock.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 8 euros.

Vigo Dub Club

Regresan a Vigo las sesiones de música reggae con la presencia de Bukkha, uno de los productores más activos de la escena reggae soundsystem mundial.

Sala Molotov (Travesía de Santiago de Vigo) de 23.30 horas a cierre. Entradas a 10 euros.

Daniel Calá

Clásicos en español en el ciclo “40 años en Vigo y en directo”.

Henry Pub (García Barbón, 87), a las 00.30 horas. Entrada gratuita (reservas 696892624).

Teatro

“Frío”

A Feroz ofrece esta obra de teatro de máscaras con música en directo en la programación de Vigocultura.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

“Vampiros”

Obra de Teatro Escoitade en el Festival Outono Teatral.

SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

“As cousas do noso pobo”

El grupo Ponte Caneiro de Ponteareas presenta esta obra en el X Ciclo de Teatro Afeccionado Enrique Landesa.

Salón de actos parroquia Cristo da Vitoria (Baiona, 9) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

“La odisea de nuestras vidas”

Teatro de lo inestable cuenta la historia de la redención de un hombre blanco occidental, obsesionado con “La odisea” de Homero.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas desde 10 euros.

“Hechizados. El príncipe y la princesa que viajaron a nuestro tiempo”

La compañía valenciana OFF presenta esta obra en el Festival Comediártiko en la que magia y humor ayudan a romper los estereotipos de género de los cuentos clásicos.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 18.00 horas. Entradas a 8-10 euros.

“Anacos”

Ítaca Teatro aborda cómo los recuerdos aparecen en nuestra vida sin pedir permiso.