¿Qué hacer en las comarcas?

Colección de murales de Picasso en el Manxares

El artista estradense Manuel González, más conocido como Picasso, lleva semanas trabajando en las instalaciones del restaurante Manxares de A Estrada. El resultado son seis murales de diferentes tamaños y con una temática en común, el pulpo. Estas obras podrán verse a partir de ahora en el local.

Solla presenta su libro en colaboración con Vaipolorio

El historiador y escritor Calros Solla, al frente del colectivo Capitán Gosende, protagonizó el jueves la presentación de su libro Auga mol en pedra dura. Inmobiliario etnográfico do río dos Gafos, un evento que tuvo lugar en la Librería Paz. Esta obra fue realizada en colaboración de los colectivos Capitán Gosende y Vaipolorio, cuyos representantes también acudieron al acto.

Actividades

Festival en A Bandeira.

La localidad silledense de A Bandeira sigue hoy con el festival Murallón de Son, que arrancó anoche. La sesión vermú contará con Bule y, desde las 16 horas, habrá talleres y juegos tradicionales con Sororas. A las ocho de la tarde arrancará la velada musical, con Vértebras, Arrhythmia, Tiro na Testa, Segismundo Toxicómano, Treintañeras Cañeras y DJ Pol. La entrada es gratuita y hay acampada.

Hoy, desde las 13.30 horas.

Proceso del lino.

El Museo Casa do Patrón de Doade organiza la XV Recreación do Proceso do Liño Hay un área expositiva de prendas de lino y de lana. En la Foliada da Fía actuarán el grupo de gaitas Os Trasnos de Doade, la Asociación Aires Nosos de Verín y las Pandereteiras A Xariza de Parada.

Hoy, a partir de las 16.00 horas.

10 años del Castro Tecnolóxico.

En el marco del décimo aniversario del nuevo concello de Lalín, el espacio Castrodeza alberga la actividad Constrúe o Castro Tecnolóxico. Es gratuita y está destinada a niños a partir de 6 años, que podrán llevarse la maqueta a casa.

Hoy, de 11 a 12 y de 17 a 18 horas.

Taller de parkour.

El Espazo Xove de Lalín acogerá hoy un taller de parkour, enmarcado en su programación. La actividad, que se desarrollará durante la tarde, cuenta con una veintena de jóvenes inscritos.

Hoy, de 17 a 20 horas.

Pilar en Lalín.

La Guardia Civil de Lalín celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, con misa a las 12 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Luego ofrecerá un vino español en el cuartel.

Jueves, 12 de octubre.

Toponimízate en Vila de Cruces.

La Real Academia Galega, el Concello de Vila de Cruces y la Xunta de Galicia organizan una actividad de fomento de la recuperación de los topónimos. Se celebrará en el Auditorio Municipal Xosé Casal y está abierta a todo el mundo.

20 de octubre, a las 19.30 horas.