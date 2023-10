Actos

“Perpetuando”

Olaia Sendón presenta su libro “A fotógrafa Perpetua” (Xerais). El acto, en el que también interviene Mar Caldas, servirá para dar a conocer el proyecto fotográfico “Perpetuando”, iniciativa de la Escola de Imaxe e Son y la Escola de Belas Artes de Pontevedra que pretende recrear cómo habría sido la historia de la fotografía en un mondo sin discriminación de género.

MARCO, Galería A3 Planta baja (Príncipe, 54), a las 19.00 horas.

Presentación de libro

El escritor Tuco Cerviño presenta “Un taxi verde e un concerto” (Ed. Galaxia). Acompañando al autor estarán la escritora Camiño Noia y Antonio Vidal Andión, presidente del consejo de administración de Galaxia.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125), a las 20.00 horas.

Exposiciones

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas galegas, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988, cando, co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, e logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotografías, a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde o ano 1988 ata este mesmo 2023, percorren o devir da plástica galega mais actual.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26) de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de noviembre.

“Again”

Las artistas Tania Ulloa, Diana Cordero, Pilar G. Mourín y Sofía Vázquez forman el grupo NUMEN que reúnen para esta muestra de obras pictóricas de inspiración feminista.

Sala de exposiciones del CSCR de Beade (Ctra. Coutada, 42), de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 horas. Hasta el 2 de noviembre.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 17 de diciembre.

“Diarama”

Exposición de fotografías de Elías Regueira, diseñador de FARO y fotógrafo, que da cuenta de sus viajes por el continente africano junto a la ONG DaMan.

En la sala Navia Espacio de Arte (rúa Pedra Seixa, 33 –Sampaio de Navia–). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. Hasta el 17 de noviembre.

“Laxeiro. Paisaxes de adolescencia”

Exposición integrada por siete obras sobre papel, sobre todo paisajes rurales de la comarca del Deza, datadas a finales de los años 20 y principios de los 30 que muestran la mirada de un Laxeiro adolescente que retorna a Lalín tras su estancia en La Habana decidido a ser artista

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º) de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

“Cando remata o día”

Concha Martínez Barreto presenta este proyecto sobre la textura del tiempo y su circularidad a través de trabajos pictóricos, fotográficos y escultóricos con pinturas de nueva producción que sirven como una especie de hilo conductor entre todas las piezas de la exposición.

MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 14 de enero.

“Text-to-realm”

Tercera edición del Programa de Arte Digital SMTH, que reflexiona sobre la inteligencia artificial como potenciadora de la creatividad. Incluye obras de Lars Nagler, Yosi Negrín, Infinite Vibes, FOOOLAB y Yan Xiangning, artistas que desarrollan sus trabajos empleando herramientas de IA.

Centro Comercial Vialia, hasta el 10 de diciembre.

“Arredor de Picasso. Olladas desde a EMAO”

Exposición de trabajos del alumnado de las diferentes especialidades de la escuela y el profesorado inspirados en Picasso en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 27 de octubre.

“Vigo es nombre de mujer”

Exposición que recupera la memoria trans de Vigo, compuesta por diversas fotografías de los años 70. 80 y 90 del siglo pasado, cedidas para el archivo de Évame Oroza por Carolina Smith.

En el local de Évame Oroza (rúa Subida a Costa 5). Hasta el 25 de octubre.

“Ancestros tecnolóxicos”

Recoge la evolución tecnológica a través de una selección de piezas organizadas en cinco ámbitos: el doméstico, el trabajo de oficina, los medios de comunicación, el ocio y el arte.

Museo Liste Pastora, 22), de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 31 de diciembre.

“Percorrendo a nosa arte. Esencia dunha colección”

Muestra articulada por 78 obras pertenecientes a la Colección de Arte Afundación, con obras imprescindibles de la historia del arte gallego.

Centro Social Afundación (Policarpo Sanz, 26) de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas

“Perigrafías”

Exposición con una selección de obras del autor Peri Helio.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco 21, bajo), de lunes a sábados, a partir de las 17.30 horas. Hasta el 2 de noviembre..

Claves psicológicas para reconciliarse con el pasado, en Club FARO

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas.

La psicóloga María Esclapez, autora de “Tú eres tu lugar seguro” (Bruguera) ofrece la conferencia “Haz las paces con tu pasado para reconectar contigo y los que te rodean”, a la que seguirá un coloquio con los asistentes. El acto, presentado por la periodista Guada Guerra, pondrá sobre la mesa la importancia de sanar las heridas emocionales de la infancia para poder relacionarnos mejor y vivir mejor el presente. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).