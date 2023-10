O ciclo “Seíam´eu... en San Simón” regresa a Redondela esta semana da man do Consello da Cultura Galega e o Concello de Redondela coa colaboración da Asociación Galega de Compositores. Será este xoves cun concerto único e especial no que catro compositores galegos reinterpretarán as cantigas de Martín Codax dende un punto de vista contemporáneo.

O lugar da actuación será o Auditorio do Multiusos da Xunqueira. A partir das 19.30 horas, serán presentadas as partituras de cada unha das pezas así como a estrea en directo das mesmas.

Deste xeito “Ondas do mar de Vigo”, “Mandad´ei comigo”, “Mia irmana fremosa”, “Ai deus, se sab´ora meu amigo”, “E no sagrado, en Vigo” e “Ai ondas que eu vin ver” vibrarán con cadansúa versión dos compositores Mario Diz, Gloria Rodríguez Gil, Arsenio Keilin e María Mendoza.

Explica o pianista e catedrático de Música Alejo Amoedo que a elección de Martín Codax como figura central se debe á que é o homenaxeado do Día das Artes da Real Academia de Belas Artes de Galicia. “Esta é a nosa achega á celebración do Ano Martín Codax. En abril, xa editamos as partituras en dixital con acceso en calquera parte do mundo como patrimonio para a posteridade. En abril, o xoves, a presidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez, presentará as partituras en papel”, resume Amoedo.

A continuación, terá lugar o concerto. Co compositor Mario Diz actuarán a mezzosoprano Nuria Lorenzo e o propio Alejo como pianista. No seu caso, “el fai unha comparativa coa arquitectura medieval e reflícteo na propia partitura deixándoa sen liñas. Non é unha escrita tradicional coas notas. A veces, deixa liberdade na métrica. É como se tiveras unha capela románica na que ás veces só se conserva un gravado ou un pórtico. De aí que el misture elementos inda que a esencia segue aí”, sinala Alejo Amoedo.

Despois de Diz, cantarán e tocarán as sete cantigas de Codax os mesmos músicos pero baixo a batuta de Gloria Rodríguez Gil. “Con ela, podemos intuír a melodía nalgún momento. Ela traballa máis coas cores, inspírase na melodía das cantigas” pero indo máis alá, engade Amoedo.

A terceira entrega virá dada polo compositor Arsenio Keilin, oriúndo de San Petersburgo, que tamén poñerá a voz –tenor– e que virá acompañado da súa nai, a pianista María Keilin. No seu caso, é unha proposta máis minimalista pero tamén é revisionista ao construir unha melodía nova.

Pechará o directo María Mendoza cunha versión máis respectuosa da melodía das composicións medievais coa voz de mezzosoprano de Nuria Lorenzo e do piano da propia María Mendoza. “A súa achega está no acompañamento musical ao piano só que na sexta cantiga. O resto de compañeiros a musica pero ela non, ela simplemente recita”, sinala Amoedo.

A selección destes catro músicos fíxose mediante sorteo pola Asociación Galega de Compositores coa única premisa de que o 50% foran mulleres.

Foro na Illa de San Simón

Por outra parte, tamén o xoves pero de mañá e na Illa de San Simón o Consello da Cultura co Concello de Redondela celebran o foro “Ecos medievais: A voz e a arpa, testemuñas e transmisores da alma musical do pasado”. Falarán Gorka Rubiales, da Universidade de Salamanca; Paulina Ceremuzynska, musicóloga especializada en música antiga; e Manuel Vilas, arpista.