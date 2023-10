¿Dónde se come el mejor marisco? ¿Cuál es la tortilla reina? ¿Quién cocina el mejor pulpo? La batalla gastronómica está servida. No es nueva y, por supuesto, tiene respuestas múltiples. Pero cualquier encuesta arrojaría un resultado que apuntaría (seguro) en al menos tres direcciones claras de Galicia. Tres localidades que este fin de semana venerarán su producto estrella: O Grove, Betanzos y Lugo.

Si lo tuyo son los exquisitos productos del mar, no te lo pienses: pon rumo hacia O Grove. El día 5 de octubre arranca la 60 edición de la Festa do Marisco. El programa de actividades es enorme. Y, como otros años, trae un cartel privilegiado de conciertos gratis con La La Love You, La Casa Azul, Sidonie o Celtas Cortos como grandes cabezas de cartel.

Los amantes del marisco pueden estar tranquilos. El gran cocedero de Galicia estará abierto hasta el día 15 de octubre. Por ello, este fin de semana pueden decantarse por otro de los dos platos estrella que reinarán esta semana en la comunidad gallega: la ¿mejor? tortilla y el ¿mejor? pulpo.

Huevos, patatas, aceite, sal y vuelta y vuelta

Hablar de tortilla es hablar de Betanzos. La localidad coruñesa celebra del 6 al 15 de octubre la XIII edición de la Semana de la Tortilla.

Elegida en multitud de ocasiones como la mejor tortilla de España, Betanzos se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los templos gastronómicos para degustar este plato estrella.

Restaurantes y bares de Betanzos ofrecerán la mejor versión de su tortilla a los clientes a un precio mínimo de 2 euros. Muchos se la juegan, ya que en liza está el premio a la mejor tortilla de Betanzos que organiza el Concello entre los establecimientos hosteleros. El voto de los clientes decidirá. Sin lugar a dudas, arranca una de las semanas clave para probar la mejor de las mejores tortillas. Puedes acceder a toda la programación en este enlace.

El pulpo, ¿mejor tierra adentro?

Si hay un producto de mar cuya batalla por ser el mejor se libra sobre todo tierra adentro, ese es el pulpo. Si prefieres el de Lugo al de O Carballiño o Melide (aunque seguro que te apasionarán todos), estás de enhorabuna. Este fin de semana se celebra San Froilán.

Desde hoy miércoles 4 de octubre hasta el día 12, Lugo celebrará por todo lo alto el San Froilán 2023. El programa de actividades es enorme. Los visitantes podrán degustar el que muchos consideran como el mejor pulpo. Pero también tendrán conciertos, actividades infantiles, mercadillo... Si no te quieres perder nada, puedes consultar el programa completo sobre estas líneas.