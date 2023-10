El Dr. Ricardo Cubedo charla hoy en el Club FARO sobre “El órgano transparente. La inteligencia de tu sistema inmunitario”, a las 20.00 horas, en salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). Presenta: Alfonso Carregal, médico del CHUVI. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Actividades gratuitas de reapertura del CEYSI

Tras haber cumplido 40 años en Vigo, el centro invita a los interesados a una clase gratuita sobre “Gestión emocional y desarrollo personal”, a cargo del profesor Santiago Pazhin (Santiago Lorenzo).

A las 18.00 horas, enl a sede del CEYSI (calle Urzaiz 77 1ºE) .

Música

Música para bailar

Salsa, merengue, bachata, cumbia… Ritmos para mover las caderas. Entrada libre.

De 19.00 a 21.00 horas, en la cafetería Luces de Bohemia.

Exposiciones

“Diarama”

Exposición de fotografías de Elías Regueira, diseñador de FARO DE VIGO y fotógrafo, que da cuenta de sus viajes por el continente africano junto a la ONG DaMan.

En la sala Navia Espacio de Arte (rúa Pedra Seixa 33, Sampaio de Navia). De 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas.

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas galegas, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988, cando, co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, e logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotos a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde o ano 1988 ata este mesmo 2023, percorren o devir da plástica galega mais actual.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26) de 17.30 a 20.30 horas.

“Text-to-realm”

Tercera edición del Programa de Arte Digital SMTH, que reflexiona sobre la inteligencia artificial como potenciadora de la creatividad.

Centro Comercial Vialia, hasta el 10 de diciembre.

“Perigrafías”

Exposición con una selección de obras del autor Peri Helio.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco 21, bajo), a partir de las 17.30 horas. Hasta el 2 de noviembre.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.