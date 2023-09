¿Qué hacer en Vigo con niños? Si la pregunta te la haces en octubre de 2023 debes saber que la agenda de espectáculos de teatro, música, magia o danza de la ciudad olívica está cargada de ofertas para el público familiar.

En octubre arranca la campaña de otoño de VigoCultura 2023, el auditorio Mar de Vigo acogerá varias actuaciones para público infantil, al igual que la sala Ártika. Además, llegará a la ciudad un gran festival de ilusionismo. A continuación puedes consultar día a día de la programación infantil del mes de octubre en la ciudad olívica.

Domingo 1 de octubre

"Mimesis", de Zig Zag Danza

“Mimesis” é un espectáculo de danza que se constrúe coma un ritual iniciático á vida. Nel a música, a luz e o movemento atenden ao proceso cognitivo dos máis pequenos. Forma parte da programación 2023 da Sala Ártika (Avenida de Beiramar, 113). Idades recomendadas de 0 a 3 anos. Dous pases: 17.00 e 18.30 horas.

Entradas en este enlace.

"El musical de los niños"

Un espectáculo divertido y colorido donde los más pequeños aprenderán el respeto y los valores de la sociedad. Sofi, Sarah, tomy y javi junto a sus mejores amigos como la vaca lola, el ratón de susanita, el payaso plimplim y muchos mas, nos harán disfrutar y bailar sin parar con los temas musicales más conocidos. En el Cine-Teatro Salesianos. El sábado 30 de septiembre a las 17.00 horas; y el domingo 1 de octubre a las 12.30 y 17.00 horas.

Entradas en este enlace.

Viernes 6 de octubre

Pablo Méndez Performances: “Sobe aos teus soños”

La programación de otoño de VigoCultura 2023 arrancará el viernes 6 de octubre con un espectáculo de calle en Príncipe a partir de las 20.00 horas. Será "Sobe aos teus soños", de Pablo Méndez Performances.

Espectáculo gratuito.

Sábado 7 de octubre

Troula Animación: “Psychodelia”

La programación de otoño de VigoCultura 2023 continúa el sábado 7 de octubre con otro espectáculo de calle en Príncipe a partir de las 20.00 horas. Será "Psychodelia", de Troula Animación.

Espectáculo gratuito.

Domingo 15 de octubre

Espectáculo de títeres y actores dentro de la programación de VigoCultura 2023 que nos habla de los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida. En el Auditorio Municipal de Praza do Rei a las 18.00 horas.

Entadas a la venta próximamente.

Sábado 21 de octubre

"Queen for kids"

Show Must Go On presenta Queen for Kids, un espectáculo para toda la familia donde pequeños y grandes tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo con música en directo, animación, juegos y muchas sorpresas. En el Cine-Teatro Saleasianos a las 17.00 horas.

Entradas en este enlace.

Sábado 21 y domingo 22 de octubre

"Hechizados. El príncipe y la princesa que viajaron a nuestro tiempo"

Musical dentro de la programación de la Sala Ártika 2023 creado con canciones de Víctor Lucas, que narra la historia de un escritor de novela negra en plena crisis, incapaz de encontrar el final perfecto para su novela, hasta que llega a sus manos un libro encantado del que surgen un príncipe y una princesa a los que un malvado hechicero les ha arrebatado su final feliz. ¿Serán capaces de subsistir en nuestra era, a la tecnología y al estrés de nuestra época? Un espectáculo que interactuando con el publico a través de sorpresas, magia y humor que nos ayudará a crear nuestro propio final feliz. Sábado 21 y domingo 22 de octubre a las 18.00 horas.

Entradas en este enlace.

Domingo 22 de octubre

Gran gala Galicia Ilusiona

El plato fuerte de los dos meses del gran evento de magia Galicia Ilusiona, patrocinado por el Xacobeo, será la gala internacionale de magia que se celebrará en auditorio Mar de Vigo el domingo 22 de octubre a las 18.00 y 20.30 horas. Actuarán Miguel Muñoz (España), Pau Ponce (Argentina), Dania Díaz (Venezuela), Amadeo Edama (España) y Gerald LE Gilloux (Francia).

Entradas para la Gran Gala Internacional de Galicia Ilusiona en este enlace.

L’Auténtica “OH UH EI! TIERRA, AIRE, FUEGO, AGUA”

Espectáculo familiar para niños y niñas de entre 1 y 5 años incluido dentro de la programación de VigoCultura 2023. Se trata de una experiencia sensorial e instalación inmersiva que profundiza en la experiencia corporal y sensible con los menores como protagonistas. En el Auditorio Municipal de Praza do Rei a partir de las 18.00 horas.

Entadas a la venta próximamente

Última semana de octubre

Musical "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Tras su éxito en Madrid, la última semana de octubre llegará a Vigo con seis sesiones el musical "Charlie y la Fábrica de Chocolate". Será en el Auditorio Mar de Vigo y se representará los días 26, 27 (dos pases), 28 (dos pases) y 29 de octubre de 2023.

Entradas para el musical "Charlie y la Fábrica de Chocolate" en este enlace.

Domingo 29 de octubre

TALÍA Teatro: “Voa, voa”

Voa, voa! es un espectáculo dirigido especialmente al público infantil pero para disfrutar en familia, para divulgar y rememorar el arte de jogar con las palabras. Incluido en la programación de VigoCultura 2023. Se representará en el Auditorio Municipal de Praza do Rei a las 18.00 horas.