Exposición compuesta por una nueva serie de dibujos de este artista que continúa explorando cuestiones en relación a los cambios del territorio, del paisaje y de la naturaleza del mundo rural en el que vive. Tras el estreno de esta tarde en el local de Sirvent en Gran Vía, la muestra podrá visitarse en horario de lunes a viernes, de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00; los sábados, de 10.00 a 13.30 horas.

A las 20.00 h., en SVT Espacio de Arte-Sirvent (Gran Vía 129)

Actos

Presentación de “Lucio Strada” en la sede de Évame Oroza

Presentación de la segunda entrega (capítulos 7 al 12) del cómic “Lucio Strada” en la sede de la asociación Évame Oroza, obra del ilustrador Iago Losada y el guionista Alberto M. Soto. Con presencia del editor Xabier Romero.

A las 20.00 horas, en el local de la asociación Évame Oroza (Casco Vello alto).

“Literatura y compromiso”, con María José Floriano y Xosé Ballesteros

Encuentro entre la periodista y escritora María José Floriano y el autor y director de Ed. Kalandraka, Xosé Ballesteros, en Libros para soñar. Coloquio enmarcado dentro del programa Afinidades electivas del Ministerio de Cultura, dirigido especialmente a docentes, especialistas en mediación lectora e intervención sociocomunitaria y profesionales de bibliotecas, además de lectores adultos.

A partir de las 18.30 horas, en la librería Libros para soñar (Triunfo, 1).

Galician Freaky Film Festival (GFFF) en Praza Elíptica

Festival con selección oficial de cortometrajes, feria de productos japoneses, charlas y exposiciones. El abono Very Important Freak y las entradas por sesiones están a la venta en la taquilla del certamen. Este año se rinde tributo al filme ‘Akira’, un anime de Katsuhiro Ötomo, estrenado en 1988 y que sitúa la acción en la urbe futurista Neo-Tokio. Por analogía, el GFFF convertirá la ciudad en Neo-Vigo durante los próximos días.. Las entradas para las proyecciones son a 6 euros, en la web, y a 8, en la taquilla del evento.

A las 11.00 horas, en la Sala Apostrophe Arte de Praza Elíptica, “Café con crea: a que andas ‘freak’?”; a las 18.30, 20.00 y 22.00, proyecciones de “Fantaspoa”, “Ciencia ficción: otros mundos” y “Arrepío”, en los cines Tamberlick del centro comercial.

Revelar

Organizado por el colectivo Latente, esta charla sobre la obra fotográfica de profesionales del sector aficionados y consagrados, contará con la presencia de los fotógrafos Roberto de la Torre y Laia Abril.

A las 20.00 horas, en la sede de Río Lagares (rúa Falperra 16).

Música

Nürnberg en concierto en La Fábrica de Chocolate

Dúo musical pospunk formado en 2016 en Minsk, Bielorrusia, influenciado por la depresión de las ciudades exsoviéticas, el existencialismo, los problemas sociales del mundo industrial moderno, la presión y la fatiga, pero también por sentimientos esenciales que nos hacen más humanos:. Entradas a 10 euros en anticipada (a través de woutick) y 12 en taquilla.

A las 22.00 horas, con apertura de puertas a las 21.30, en La Fábrica de Chocolate (Churruca).

Con la venia

En concierto al anochecer.

A partir de las 21.30 horas, en la Bodega de Matías (avenida de la Hispanidad).

Cine

Cine y música en directo en el Vitruvia

El céntrico café bar de la alameda quema una nueva etapa en su relación con Ucrania con una recaudación solidaria en la que se podrá visonar la película muda “El cochero nocturno”, una de las cumbres del cine de este país. Se proyecta con música en directo compuesta por el premiado Luke Corradine, que asistirá en persona, y con interpretación de la pianista ucraniana desplazada Anastasiia Frasyniuk. Promueve Uface, oenegé enfocada en la difusión de la cultura ucraniana. La recaudación solidaria lleva aparejada una entrada a la proyección de 15 euros. Reservas en el 645 996690.

A las 21.00 horas, en el café bar Vitruvia de la Alameda.

Exposiciones

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas galegas, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988, cando, co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, e logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotografías, a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde o ano 1988 ata este mesmo 2023, percorren o devir da plástica galega mais actual.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26), de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de noviembre.

“15-S, Día de la Independencia de México”

Exposición fotográfica que muestra, a través de réplicas de imágenes, el significado e importancia de esta celebración para los mexicanos. Organiza la Asociación de Mexicanos en Galicia Chichénitza.

De 17.30 a 21.30 horas, en la Casa das Mulleres (calle Romil, 20). Entrada libre. Hasta mañana.

“Perigrafías”

Exposición con una selección de obras del autor Peri Helio.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco 21, bajo), a partir de las 17.30 horas. Hasta el 2 de noviembre.

Juan Giralt

Exposición que repasa la trayectoria pictórica del artista Juan Giralt (Madrid, 1940-2007) mediante una selección de obras sobre lienzo y papel de pequeño y gran formato, la mayoría de sus años de plenitud, desde finales de los años 80 hasta su muerte, que dan muestra de su desinhibido eclecticismo.