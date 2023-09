El Club FARO recibe hoy al historiador del arte y arquitecto Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista, que pronunciará la conferencia “Otra historia de la arquitectura. Por qué tu casa es mejor que Versalles”, en la que dará claves para analizar la arquitectura sin atender a clichés.

Será en el MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo, de 150 personas.

Actos

“Arte-llando feminismos”

Jornadas por la igualdad organizada por A Cultural de Bouzas. Inauguración de exposición de fotografía y vídeo sobre mujer e igualdad del IES Audiovisual de Vigo (12.00 horas) y taller de sexualidad con Priscila Retamozo y Cristina Louzán (17.30 horas).

Casa do Patín (Eduardo Cabello, 41A -Bouzas-).

Cineclube Lumière

Proyección sorpresa: una película ampliamente premiada que propone un viaje a los Estados Unidos para hablar de amor y desamor a partes iguales.

Auditorio municipal del Concello (Praza do Rei), a las 20.30 horas.

Exposiciones

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas galegas, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988, cando, co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, e logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotografías, a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde o ano 1988 ata este mesmo 2023, percorren o devir da plástica galega mais actual.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26) de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 13 de noviembre de 2023.

“15-S, Día de la Independencia de México”

Desde el 15 de septiembre fue inaugurada una exposición fotográfica con este título, que muestra, a través de réplicas de imágenes, el significado e importancia de esta celebración para los mexicanos. Organiza: Asociación de Mexicanos en Galicia Chichénitza.

De 17.30 a 21.30 horas, en la Casa das Mulleres (calle Romil, 20). Entrada libre. Hasta el 29 de septiembre.

“Laxeiro. Paisaxes de adolescencia”

Exposición integrada por siete obras sobre papel, sobre todo paisajes rurales de la comarca del Deza, datadas a finales de los años 20 y principios de los 30 que muestran la mirada de un Laxeiro adolescente que retorna a Lalín tras su estancia en La Habana decidido a ser artista

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º) de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

“Perigrafías”

Exposición con una selección de obras del autor Peri Helio.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco 21, bajo), de lunes a sábados, a partir de las 17.30 horas. Hasta el 2 de noviembre.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 17 de diciembre.

“Vigo es nombre de mujer”

Exposición que recupera la memoria trans de Vigo, compuesta por diversas fotografías de los años 70. 80 y 90 del siglo pasado, cedidas para el archivo de Évame Oroza por Carolina Smith.

En el local de Évame Oroza (rúa Subida a Costa 5). Hasta el 25 de octubre.

“Text-to-realm”

Tercera edición del Programa de Arte Digital SMTH, que reflexiona sobre la inteligencia artificial como potenciadora de la creatividad. Incluye obras de Lars Nagler, Yosi Negrín, Infinite Vibes, FOOOLAB y Yan Xiangning, artistas que desarrollan sus trabajos empleando herramientas de IA.

Centro Comercial Vialia, hasta el 10 de diciembre.

“Arredor de Picasso. Olladas desde a EMAO”

Exposición de los trabajos realizados por el alumnado de las diferentes especialidades de la escuela y el profesorado inspirados en Picasso en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 27 de octubre.

“Elas. As de Bouzas”

Exposición gráfica protagonizada por diez mujeres de Bouzas de diferentes épocas para dar a conocer su figura y poner en valor su relevancia en la villa y en su historia.

Entorno Pérgola de Bouzas (Praza Eduardo Cabello), todo el día. Hasta el 29 de septiembre.

“Colección permanente, unha nova lectura”

Nueva propuesta de colección permanente de la Fundación Laxeiro que cambia en recorrido cronológico de las obras, combinando estilos, lenguajes, géneros y cronología e incorpora documentación de la trayectoria artística de Laxeiro, además de una nueva sala con línea de vida.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 18.00 a 21.00 horas.

“Percorrendo a nosa arte. Esencia dunha colección”

Muestra articulada por 78 obras pertenecientes a la_Colección de Arte Afundación, con obras imprescindibles de la historia del arte gallego, también con esculturas de trece autores de los siglos XX y XXI y fotografías.