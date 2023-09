Charla-coloquio en la que el escritor y futbolista Hugo Sanmartín relata las fases que atravesó desde que recibió el diagnóstico de que su hija de 14 meses tenía TEA (Trastorno de Espectro Autista) hasta ahora, cuatro años después. El periodista Salvador Rodríguez presenta el acto, con acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

A las 20.00 horas, en el salón de actos del MARCO (Príncipe 54).

Música

Sergio, música para bailar

Salsa, merengue, bachata, cumbia... Multitud de propuestas musicales para mover caderas y esqueleto, bien en solitario o agarrados.

De 19.00 a 21.00 horas, en la cafetería Luces de Bohemia (calle Colón). Entrada libre.

Exposiciones

“15-S: Día de la Independencia de México”

Desde el pasado viernes 15 de septiembre, arrancó una exposición fotográfica con ese título que muestra, a través de réplicas de imágenes, el significado e importancia de dicha celebración para los mexicanos. Organiza: Asociación de Mexicanos en Galicia Chichénitza.

De 17.30 a 21.30 horas, en la Casa das Mulleres (calle Romil, 20). Entrada libre.

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas galegas, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988, cando co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, foi logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotos a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde 1988 ata este ano, percorren o devir da plástica galega.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26), de 17.30 a 20.30 horas.

“Text-to-realm”

Tercera edición del Programa de Arte Digital SMTH, que reflexiona sobre la inteligencia artificial como potenciadora de la creatividad. Incluye obras de Lars Nagler, Yosi Negrín, Infinite Vibes, Foolab y Yan Xiangning, artistas que desarrollan sus trabajos empleando herramientas de IA.

En Vialia-Estación de Vigo.

“Perigrafías”

Exposición con una selección de obras del autor Peri Helio.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco 21, bajo), a partir de las 17.30 horas.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.

Casa Galega da Cultura (plaza de la Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas.

“Arredor de Picasso. Olladas desde a EMAO”

Exposición de los trabajos realizados por el alumnado de las diferentes especialidades de esta céntrica escuela.