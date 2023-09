Berto Romero presenta su nuevo proyecto, un espectáculo integrado por contenidos inéditos, como refleja el título elegido por el popular humorista. Con la comedia como protagonista, la propuesta escénica integra también magia, música y efectos especiales, que complementan un ‘show’ divertido al más puro estilo Berto Romero. Las entradas son a 19 euros, a la venta en Ataquilla.com.

A las 18.30 horas, en Teatro Afundación

Actos

Revoltalliño y Revoltallo, en la parroquia de Valladares

Música, talleres, magia y espectáculos folcloricos para niños, primero, y mayores, después. A las 13.00 horas, concierto de Twinpims; 16.00, taller de guitarra “Como que a miña guitarra é mala? Se paguei 3.000 euros por ela!”; 17.30, espectáculo de ilusionismo con el mago Zanas; 18.30, taller de theremin, instrumento musical electrónico intangible; 18.30, ecopercusión; 20.30, Suevia; 21.30, Kratos; 22.30, Minos; 23.30, Ktulu; y 01.30, Calle del Ruido.

Carballeira do Pedregal de Valladares, con entrada libre.

Arte menudo con arroz

Taller de dibujo con arroz de colores en las instalaciones de Cañaveral, una actividad programada dentro de sus eventos de la semana.

A las 12.00 horas, en Cañaveral Kids. Entrada gratuita.

Mercadillo rastro-reto

Venta de objetos artísticos y decorativos, con posibilidad de encontrar gangas que tengan una segunda vida para todo tipo de generaciones.

De 11.00 a 20.00 horas, en la Asociación de Vecinos ‘Emilio Crespo’ de Sampaio de Navia (rúa Bravo 6).

Gran Mago Alexis

Exhibición de magia para niños haciendo uso de material escolar, dentro de la campaña “A maxia de voltar ao cole” del Centro Comercial Camelias. Una actividad que sumar al mercadillo Retrofest de la planta alta.

A las 12.30 horas, en el Centro Comercial Camelias (plaza de América 1).

Actividades educativas y de alimentación de fauna en Vigozoo

Niños y mayores podrán disfrutar de una serie de actividades en VigoZoo, desde alimentar animales hasta adentrarse en el mundo de la meteorología y en el mundo de los artrópodos. Las actividades de alimentación de fauna tendrán lugar a las 13.00 y 14.00 horas y tendrán una duración de unos 15 minutos. Estos son los horarios de comidas de los pequeños mamíferos de Nocturama y de las tortugas e iguanas, respectivamente, por lo que durante la sesión se podrá observar su dieta y cómo se alimentan. Con respecto a las actividades educativas, a las 16.30 y 17.30 horas, se centran en el laboratorio meteorológico y en el taller sobre los artrópodos, respectivamente.

Actividades al mediodía y por la tarde en las instalaciones de Vigozoo.

Técnicas simples de meditación

El Mensaje de Silo desarrolla en su local unas sencillas técnicas ideales para combatir el estrés del quehacer diario.

A las 20.00 horas, en el local de El Mensaje de Silo (calle Zaragoza 24, entreplanta). Entrada libre y gratuita.

Música

Unión Musical de Coruxo

Concierto en el Mercado de Teis, dentro de la programación “Vigo, un mar de bandas”.

A las 19.00 horas, en la zona habilitada para conciertos en el Mercado de Teis.

Beathos, música en vivo en La bodega de Matías

Concierto con entrada libre en la conocida bodega de la avenida de Hispanidad.

A las 21.30 horas, en La Bodega de Matías (calle Hispanidad 61).

Teatro

Mikel Bermejo aterriza en el Sinatra como un ‘Tiquismiquis’

Producido por Etiqueta Negra, ‘Tiquismiquis’ es un espectáculo donde Bermejo pone atención en las cosas pequeñas, donde se fija en los detalles que pasan inadvertidos. Con cara de bueno pero con alguna burrada de por medio, el artista intentará hacer vibrar al público.

A las 21.00 horas, en el Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol 6). Entradas a 15 euros.

Exposiciones

“Vigo es nombre de mujer”

Exposición que recupera la memoria trans de Vigo, compuesta por diversas fotografías de los años 70. 80 y 90, cedidas para su archivo por Carolina Smith, en el local de Évame Oroza (rúa Subida a Costa 5).

Hoy, inauguración a las 12.00 horas.

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Articulada por 97 retratos das grandes figuras contemporáneas das artes plásticas galegas, esta exposición tivo as súas orixes no ano 1988, cando, co gallo da mostra ‘Antropolóxicas’, promovida por Enrique Acuña no Museo de Pontevedra, e logo continuada a instancias de Antón Pulido para ilustrar con fotografías, a colección Artistas Galegos. O autor asina case un cento de instantáneas que, desde o ano 1988 ata este mesmo 2023, percorren o devir da plástica galega mais actual.

Sede de Afundación (Policarpo Sanz, 26), de 17.30 a 20.30 horas. Domingos y festivos, cerrada. Ata o 13 de novembro.

“Text-to-realm”

Tercera edición del Programa de Arte Digital SMTH, que reflexiona sobre la inteligencia artificial como potenciadora de la creatividad. Incluye obras de Lars Nagler, Yosi Negrín, Infinite Vibes, FOOOLAB y Yan Xiangning, artistas que desarrollan sus trabajos empleando herramientas de IA.