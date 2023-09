Actos

“Xulio Gil. Retratos dun tempo da plástica galega”

Arranque desta mostra articulada por 97 retratos das grandes figuras das artes plásticas galegas, realizada en colaboración coa Xunta a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Ao acto de inauguración acudirán Marité Cores, coordinadora da Área de Cultura de Afundación, Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta, Antón Pulido, director da colección Artistas Galegos, e Xulio Gil, autor das fotografías

As 19.00 horas, na Sede Afundación Vigo

Técnicas simples de meditación

Actividad organizada por El Mensaje de Silo. Entrada libre y gratuita.

A las 20.00 horas, en el local de El Mensaje de Silo (calle Zaragoza 24 entreplanta).

Exposiciones

“Arqueoloxía dixital galega”

Comisariada por Óscar Penín (Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Facultade de Historia), la exposición se adentra en el trabajo de la arqueología contemporánea y en sus cada vez más hondas conexiones con los mundos virtuales.

Edificio Redeiras (Praza do Berbés, 11), de 09.00 a 21.00 horas. Hasta el 17 de septiembre.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) sobre paneles que sintetizan la trayectoria del autor y una muestra bibliográfica con sus obras más significativas.>

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 hora. Hasta el 17 de diciembre.

“Laxeiro. Paisaxes de adolescencia”

Exposición integrada por siete obras sobre papel, sobre todo paisajes rurales de la comarca del Deza, datadas a finales de los años 20 y principios de los 30 que muestran la mirada de un Laxeiro adolescente que retorna a Lalín tras su estancia en La Habana decidido a ser artista

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º) de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 15 de octubre.

“Cando remata o día”

Concha Martínez Barreto presenta este proyecto sobre la textura del tiempo y su circularidad a través de trabajos pictóricos, fotográficos y escultóricos con pinturas de nueva producción que sirven como una especie de hilo conductor entre todas las piezas de la exposición.

MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 14 de enero.

“Mar”

Nuria Lago refleja, de una manera tanto plástica como lírica, las historias sucedidas en el mar, desde catástrofes a grandes descubrimientos, y hechos relacionados con él y con algunas deidades femeninas que lo habitaron. Todo a través de obras pictóricas acompañadas de un poema, que será el vehículo que entronca y contextualiza las obras .

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 1 de octubre.

“Pittore”

Exposición de Lluís Lleó, la primera en un museo español desde su regreso de Nueva York, en la que muestra pinturas y dibujos sobre distintos soportes, grandes papeles flotando en los patios, esculturas y estructuras circulares que dialogan con las salas de la planta baja y el panóptico, todas realizadas en los últimos años, junto una selección de trabajos anteriores considerados como referentes.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 24 de septiembre.

“Pinceladas do esquecemento. Elina Molins e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX”

Exposición que recupera y visibiliza la obra de estas dos pintoras de origen vigués, de familias de la alta burguesía olívica, que pintaban paisajes, retratos, escenas de la vida íntima o cotidiana, junto a documentos y objetos personales, préstamo de particulares y de instituciones como el Museo de Pontevedra, la Fundación Penzol o la Fundación Rosalía de Castro.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8), de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 21 de enero.

“Arredor de Picasso. Olladas desde a EMAO”

Exposición de los trabajos realizados por el alumnado de las diferentes especialidades de la escuela y el profesorado inspirados en Picasso en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del artista malagueño.

Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5), de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 27 de octubre.

María Massó

Exposición de acuarelas realizadas en técnica mixta en las que la artista añade elementos marinos, especialmente algas, creado una atmósfera marina y consiguiendo tonalidades únicas.

La Galeriajazz (Ronda don Bosco, 21), de 17.30 a 00.00 horas.

“Sueño pop”

Rebeca Losada muestra parte de su trabajo como cartelista para músicos como Xoel López, Love of Lesbian, Rozalén o Deluxe.

Galería Maraca (Doutor Cadaval, 12), de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

“Elas. As de Bouzas”

Exposición gráfica protagonizada por diez mujeres de Bouzas de diferentes épocase.

Entorno Pérgola de Bouzas (Praza Eduardo Cabello), todo el día. Hasta el 29 de septiembre.

“Luísa Villalta, unha das voces máis importantes da poesía galega do noso tempo”, unha conversa no Club FARO

As partires das 20.00 horas, no salón de actos do MARCO (calle Príncipe 54).

Charla arredor da autora de “Pensar é escuro. Poesía reunida (1991-2004)”, na que participarán o editor Armando Requeixo, a irmá da autora Susana Villalta, a mestra e escritora Oriana Méndez e Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia. Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.