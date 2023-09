Actos

Apertura del mercado medieval

(avda. de Santa María)

y de la muestra de oficios

(plazas de A Ferrería, A Pedreira y O Peirao)

11.30 horas.

Música medieval.

Trobasóns, por el centro histórico

11.30 horas.

Recreación del transporte del vino.

Por la Asociación Recreativa de Xeve, A Xanela do Maxín, con animación de Troula y Dúos Pontes. Recorrerá las calles Santa Clara, Sarmiento, Pasantería, plaza de A Ferrería y remate en la Peregrina

Salida a las 12.00 horas.

Cantar de cego y música medieval.

A cargo de “Pola Vila”. Por las calles del centro histórico

12.30 horas.

Obradoiro de esgrima.

Escola Hungaresa. En Montero Ríos

12.30 horas.

Grupo de animación.

“As lendas do Camiño do Bruxo do Lerce”

13.00 horas.

Tiro con arco.

Boa Vila. En Montero Ríos

13.00 horas.

Cetrería.

Falcóns Galicia. En Montero Ríos

13.30 horas.

Esgrima.

Demostraciones y obradoiros a cargo de la Escola Hungaresa. En Montero Ríos

17.00 horas.

Gran torneo medieval.

Hípica Celta. En la plaza de toros. Entrada gratuita (por las puertas 2, 3 y 6) hasta completar aforo

17.30 horas.

Animación medieval.

Olodum do Coio

17.30 horas.

Cantar de cego y música medieval.

A cargo de “Pola Vila” en el centro histórico

18.00 horas.

A Galiña dos Ovos de Ouro.

Art Monium, en el centro histórico

18.00 horas.

Os bufóns.

Troula

18.00 horas.

Música y bailes medievales.

Asociación de Coros y Danzas Duos Pontes, en la plaza de la Peregrina

18.00 horas.

Tiro con arco.

Boa Vila, en Montero Ríos

18.30 horas.

Grupo de animación.

As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce

18.30 horas.

Cetrería.

Falcóns Galicia. En Montero Ríos

19.00 horas.

Pasacalles. Bufóns medievais.

Art Monium

19.30 horas

Gran torneo medieval.

Hípica Celta, en la plaza de toros. Entrada gratuita (por las puertas 2, 3 y 6) hasta completar aforo

20.00 horas.

Grupo de animación.

As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce

20.00 horas.

Música medieval.

Cantares de cego

21.00 horas.

Pascalles. Errantes.

Por el centro histórico

21.45 horas.

Pasacalles. A Santa Compaña.

A Xanela do Maxín

22.00 horas.

Juegos

Castillo avenida Reina Victoria.

Carruseles medievales

de 11.00 a 21.00 horas.

Castillo avenida Reina Victoria.

Circuito de juegos

de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Soportales de A Pedreira.

Obradoiros creativos y Ludoteca medieval

De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Plaza de España.

Carruseles medievales

De 11.00 a 21.00 horas.

Plaza de España.

Campamento medieval

A partir de las 12.00 horas.

Mercados medievales en diferentes plazas de la ciudad

Apertura a partir de las 11.30 horas

En la Alameda, plaza de España, Soportales de A Ferrería, Pasantería y Curros Enríquez hay mercado de alimentación, en la avenida de Santa María está el mercado de artesanía y en las plazas de A Pedreira, A Ferrería y O Peirao hay demostración de oficios y obradoiros.