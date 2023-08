Este fin de semana Pontevedra acogerá la segunda edición del Río Verbena Fest junto al río Lérez en la explanada exterior del Recinto Ferial. Este evento tiene como propósito situar la ciudad capitalina como un nuevo punto de referencia de grandes festivales con artistas de la música urbana e independiente.

Dellafuente, Trueno, SFDK, Xoel López y Vetusta Morla, son los principales reclamos del evento que también dará cabida a los grupos locales como Chroma, La Mosca Valiente, Conductores Suicidas, Desconcerto, O Rabelo y Certain People.

Tras las actuaciones de Leiva y Iván Ferreiro, que estrenaron el escenario este miércoles en una especie de "previa", el grueso del festival dará inicio el viernes con un amplio elenco de artistas del género urbano, entre los que destacan el granadino Dellafuente, en el que será su único concierto en Galicia, y del argentino Trueno. El primero en salir al escenario será el grupo Chroma (19.15h); tras él Trueno (20h); La Mosca Valiente (21.15h); SFDK (22h); O Rabelo (23.15h); Dellafuente (00.00h); Thom Archi (01.00h) y Certain People (01.45h).

Tras los ritmos urbanos, el sábado es el turno de los sonidos pop e indie, con un programa que congrega a Desconcerto (18h); Blanco Palmera (18.45h); Marilia Monzón (19.30h); Jenny And The Mexicats (20.45h); Conductores Suicidas (21h); Xoel López (21.45h); Flecha Valona (23); Vetusta Morla (23.45h); The Rapants (1.15h) y Galician Army (02.00h).

Las entradas salieron a la venta con precios desde 59 euros más gastos de gestión para el abono de dos días hasta 40 euros más gastos de gestión para una única jornada.