El Museo MARCO acoge hasta el 24 de septiembre la exposición “Pittore”, la primera en un museo español de Lluís Lleó desde su regreso de Nueva York. Muestra obra de los últimos años, como pinturas y dibujos sobre diferentes soportes, grandes papeles flotando en los patios, esculturas y estructuras circulares que dialogan con las salas de planta baja y el panóptico, junto a trabajos anteriores.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Romería San Roque 2023

Último día de la programación festiva con misa solemne a las 12.00 horas en memoria de los fallecidos de la Irmandade de Devotos de San Roque, seguida de procesión. Las actividades siguen a las 13.00 horas con sesión vermú y comida popular para, ya por la tarde, seguir con actividades infantiles con la colaboración de Pirata Park (18.00). El concierto de La Banda de Ayer pone el broche de oro a la celebración (21.00).

Finca de San Roque, todo el día.

Exposición efímera

Exposición de originales y bocetos de “O paso do Noroeste. As aventuras do capitán Duchesnoy”, con sus autores, Queipo y Primitivo firmando en libro en el local.

RíoLagares (Falperra, 16) a las 20.00 horas.

Actividades intergeneracionales

Las actividades organizadas por el Concello para toda la familia se retoman tras los festivos con los programas “Saúde e diversión” y “Corpo en movemento”.

Praza Miñoca, de 10.30 a 11.30 horas. Actividad gratuita.

Gabinete científico. Fósiles

Taller familiar recomendado para niños desde 8 años que conocerán las características de los fósiles además de trabajar en la realización de una copia de uno, que se podrán llevar a casa. Por la tarde, ofrece la visita guiada “Un paseo polo mar” para conocer la historia marinera de Galicia y la importancia del mar como recurso.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 11.30 y 17.30 horas. Actividad con entrada al museo y reserva previa (986247750).

Xogando na antiga Roma

Actividad para familias con niños a partir de 6 años, que realizarán un viaje por la antigua Roma para conocer las formas de ocio y de entretenimiento de los romanos para acabar con la elaboración de un juego romano para llevar a casa.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 11.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750).

Rober Carcos

Versiones de pop-rock y temas propios a cargo del artista vigués en una actividad estable de todos los jueves del mes de agosto.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 21.30 horas. Entrada gratuita (reservas en 639455102).

“Vigo, porta do mundo”

Recorrido único y singular por destacados personajes de la historia y de la intrahistoria global que a lo largo de los siglos han recalado en la urbe olívica en una exposición organizada por el 170º aniversario de FARO DE VIGO y que es una obra póstuma del exdirector del decano y último cronista oficial de la ciudad, Ceferino de Blas.

Calle Príncipe (ante el MARCO), hasta el 31 de agosto.

“Elas. As de Bouzas”

Exposición gráfica protagonizada por diez mujeres de Bouzas de diferentes épocas para dar a conocer su figura y poner en valor su relevancia en la villa y en su historia.

Entorno Pérgola de Bouzas (Praza Eduardo Cabello), todo el día.

“Pinceladas do esquecemento. Elina Molins e Blanca Chao. Artistas viguesas no século XIX”

Exposición que recupera la obra de estas dos pintoras de origen vigués, de familias de la alta burguesía, que pintaban paisajes, retratos, escenas de la vida íntima o cotidiana, junto a documentos y objetos personales, préstamo de particulares y de instituciones como el Museo de Pontevedra, la Fundación Penzol o la Fundación Rosalía de Castro.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8), de 18.00 a 21.00 horas.

Manuel Mampaso

Muestra con obras del pintor gallego que estuvo afincado en Madrid, con obras de carácter abstracto de mediano y gran formato, abierta hasta mediados de septiembre.

Centro de Arte Alpide (López de Neira, 5), de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

“Laxeiro. Paisaxes de adolescencia”

Exposición integrada por siete obras sobre papel, sobre todo paisajes rurales de la comarca del Deza, datadas a finales de los años 20 y principios de los 30 que muestran la mirada de un Laxeiro adolescente que retorna a Lalín tras su estancia en La Habana decidido a ser artista

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º) de 18.00 a 21.00 horas.

“Francisco Fernández del Riego, 1913-2010. Letras Galegas 2023”

Organizada por la Fundación Penzol, es una muestra fotobiográfica dividida en tres periodos (1913-1939, 1940-1974 y 1975-2010) que sintetizan la trayectoria del autor junto a una muestra bibliográfica de sus obras más significativas.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas.

“Cando remata o día”

Concha Martínez Barreto presenta este proyecto sobre la textura del tiempo y su circularidad a través de trabajos pictóricos, fotográficos y escultóricos con pinturas de nueva producción que sirven como una especie de hilo conductor.

MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Mar”

Nuria Lago refleja las historias sucedidas en el mar, desde catástrofes a grandes descubrimientos, y hechos relacionados con él y con algunas deidades femeninas que lo habitaron. Todo a través de obras pictóricas acompañadas de un poema, que será el vehículo que entronca y contextualiza las obras.