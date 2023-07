Actos

Magia en Vila de Cruces.

La programación de verano de Vila de Cruces regresa con un nuevo espectáculo a cargo del Mago Paco en la Praza da Igrexa

Hoy a partir de las 20.30 horas.

Teatro en el CEIP de Dozón.

El programa cultural de Dozón tiene una nueva cita con la actuación teatral de Iseo A Moura, bajo el título “A Grandeza do pequeno” en el CEIP Pío Cabanillas.

Hoy, a partir de las 13.00 horas.

XXXIII Romaría da Tortilla.

La parroquia silledense de Laro se prepara para celebrar el día la XXXIII Romaría da Tortilla, declarada de interés turístico gallego. El festejo se enmarca en las fiestas en honor al Divino Salvador. Los interesados en asistir ya puede reservar mesa para la comida. La jornada comenzará con una misa cantada con procesión y con la posterior sesión vermú amenizada por la charanga Km0 y el trío Arena. Por la tarde, después de la comida, la animación musical será llevada a cabo por la charanga Km0, Os Charanghaitos, Os Trasnos y Tosho Events con DJ Bruno. Y por la noche verbena a cargo de la orquesta Galilea y del trío Arena

Sábado, día 5 de agosto.

Curso de Pesca en Carboeiro.

La Federación Galega de Pesca organiza un curso de pesca en el Couto Carboeiro. Las clases del curso serán impartidas por David Arcay Fernández, múltiples veces medallista en los mundiales de pesca

Mañana.

Ruta equina en Rodeiro.

La asociación Cabaleiros do Faro, de Rodeiro, organiza una jornada caballar que dará comienzo horas con las carreras de caballos en las tres modalidades: andadura serrada, andadura chapeada y trote. Los tres primeros clasificados de cada categoría ganarán un trofeo. A partir de las 14.30 horas habrá una comida popular en el campo de la ferie de Río, el precio de la comida es de 20 euros. Desde las 16.30 los interesados podrán realizar una ruta caballar por 5 euros. Por último, desde las 22.30 horas habrá una cena popular por 30 euros. Después, a la noche habrá fiesta amenizada por el DJ Regadisco Show

Sábado, 9 de septiembre, a partir de las 10.00 horas.

Fiestas patronales en Berres.

La parroquia estradense de Berres arranca mañana sus fiestas en honor a la Virxe do Amparo y a Santa Lucía con el ‘Trofeo Virxe do Amparo’, con un partido a las 18.00 horas entre el ACD Veteranos de Berres y el UllaOil Veteranos. Por la noche habrá verbena amenizada por Treixadura y Charleston Big Band. El domingo, la jornada empieza con una misa solemne a las 12.30 horas en honor de la Virxe do Amparo. Después habrá un pasacalles y una sesión vermú a cargo de Lume na lareira, la Banda Municipal de Silleda y la Banda Artística de Merza. El lunes habrá una misa solemne a las 13.00 horas en honor a Santa Lucía y posteriormente un concierto y sesion vermú a cargo de la Banda Municipal da Estrada. Por la noche, verbena de la mano de Panorama, Os Pereiriños y DJ Carlos López

Sábado, domingo y lunes próximos.