É un dos festivais galegos máis agardados e segue a ser un dos máis orixinais: o Sinsal Son Estrella Galicia. Esta semana regresa á Illa de San Simón cun total de 26 bandas e solistas procedentes de 18 países diferentes e de Europa, América, África ou Asia.

Desta cifra de artistas, un total de nove actuarán por primeira vez en España e 16 en Galicia, inda que para coñecer os nomes haberá que agardar ata o arranque da cita, este venres 21.

Porén, si que hai detalles que xa comezaron a ser relevados da programación. Un deles é que o fest5ival contará con catro escenarios nos que se desenvolverá a súa programación musical.

En San Simón estarán os habituais Buxos FEST Galicia e San Simón SON Estrella Galicia; mentres que ao outro lado da ponte haberá dous palcos: Santo Antón, que acollerá concertos co público en cadeiras cada día –propostas intimistas co público sentado–, e o novo Santo Antón Clásico, que acollerá micro-concertos de música clásica o sábado mentres que o domingo se centrará na celebración do 300 aniversario d’ “As catro estacións” de Antonio Vivaldi.

Estes recitais serán ofrecidos cada día por un ensemble diferente e no seguinte horario: ás 17.00 horas, 17.30 e 18.00 horas cunha duración de cada pase de 15 minutos.

En canto ás actividades divulgativas, abrirá unha exposición sobre a historia da casete “Do cinema familiar ás casetes domésticas,” cun obradoiro impartido pola artista Sarah Rashines no que o público aprenderá a xerar loops cunha cinta de casete e creará a súa propia caixa-libro da Escola Sinsal.

Tamén se celebrarán as Sesións San Simón e as Audicións San Simón, dúas actividades que se levarán a cabo grazas á colaboración do experto en gravacións de cilindro fonográfico Aleks Kolkowski.

A primeira delas, na que participarán artistas do festival, consiste no rexistro dunha canción de dous minutos nun cilindro de cera.

Estas Sesións San Simón ás que o público pode asistir, celebraranse en distintos espazos do arquipélago nos que se instalará un estudio de gravación cun fonógrafo do s. XIX.

Os horarios e localizacións de cada sesión pódense consultar xa no apartado de Actividades paralelas do espazo web de Sinsal.

Tamén da man de Kolkowski poderá rememorar o público a instalación da primeira máquina de discos para a escoita colectiva -gramola ou jukebox-. Entre os rexistros que se poderán ouvir, están as respostas recibidas na convocatoria Que é a música para ti?, publicada por Sinsal no mes de maio.

O programa tamén deixa un oco importante para a realidade virtual. o venres 21coa pre-estrea do documental “Road to Meta-Stage: The Documentary”, proxecto de Toño Cabanelas (Liveforevr!) . Nel, narra a historia dun dos primeiros escenarios virtuais do mundo..

Tamén na mesma capela de San Simón, pero o sábado 22 e o domingo 23, celebrarase Illas Imaxinadas: Laboratorio de paisaxes visuais e sonoras, un obradoiro familiar para a creación.

