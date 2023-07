Dani Font (guitarra, voz), Alba Gil Azeituno (saxo alto, voz) y Oscar Caamaño (batería, voz) protagonizan este concierto seguido de ‘jam session’. La química entre los integrantes de este proyecto les facilita una forma de expresión honesta y genuina. La experiencia musical que ofrece el trío Don’t Cut the Tree se basa en la improvisación, con sonoridades del jazz y del hip-hop.

A Casa de Arriba (Martín Códax 23), 21 horas. Entrada: 5 euros

Actos

Festas de Bouzas

La villa marinera continúa con su programa de festejos. A las 12.30 horas, pasacalles de la Banda de Música do Val Miñor, con salida y llegada en la Alameda. A las 13.00 horas, misa solemne en honor a San Pedro “El Pescador”. A las 14.00 horas, comida de patrones.

A las 20.30, procesión con el paso de la pesca milagrosa y de Nosa Señora do Carme; a la misma hora, tardeo con el grupo Sonic Heels. A partir de las 23.00 horas actúa la Orquesta Olympus, y en “O chiringo do paseo”, fin de fiesta con All Star DJs. A medianoche ofrece un concierto en la Alameda la Banda de Música Municipal de Redondela, y a la 1.00, segundo pase de Olympus.

Recinto de fiestas de Bouzas.

Festas de Santa Mariña de Cabral

Día de la patrona en la parroquia. A las 20.30 horas se oficia misa solemne, cantada por la Coral Ondas do Mar de Vigo, seguida de procesión. A continuación concierto de la Banda Unión Musical de Cabral. A las 22.30 horas, actuación de Antonio Barros.

Recinto de fiestas de Cabral.

Avellentamento activo

El programa municipal “Vigo, cidade amiga dos maiores” ofrece actividades diversas de salud y diversión, canto y movimiento corporal, sin necesidad de inscripción.

Praza da Independencia, de 10.30 a 11.30 horas.

“Os fogóns de Apicius”

Obradoiro familiar que adentra en las cocinas de la antigua Roma para descubrir artes culinarias del pasado. Recomendado para niños desde 8 años, imprescindible reserva previa.

Centro Arqueolóxico do Areal ‘Salinae’ (Rosalía de Castro 21-23), de 11.30 a 12.15 horas.

Obradoiros infantís de verán

Actividad gratuita para niños, previa inscripción en taquilla, conducida por María Xosé Martínez y personal de Didáctica del Museo de Arte Contemporánea de Vigo.

MARCO (Príncipe 54), de 11.00 a 12.30 horas (de 3 a 6 años) y de 12.30 a 14.00 horas (de 7 a 12 años).

Taller infantil “Circo”

Los más pequeños podrán disfrutar de un taller infantil dedicado al arte circense.

Centro comercial Vialia-Estación de Vigo, 17.30 horas.

Exposiciones

“Violencia sexual en la juventud”

Exposición que de forma divulgativa plantea la problemática de los delitos contra la libertad sexual. A través de diez paneles, trata de sensibilizar sobre esta realidad a jóvenes y familias. Hoy es el último día para verla.

Centro Comercial Gran Vía, planta 2.

“Naturezas”

Exposición de Sofia Brito, con obras realizadas a través de la técnica del papercut.