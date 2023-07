Vistas y no vistas. Las entradas para poder ver el concierto de David Bisbal en la platea de Castrelos del próximo sábado se ha agotado en la web en cuestión de minutos. "En media hora", según informado el alcalde, Abel Caballero.También en Praza do Rei, donde se han despacharon en taquilla una parte de los boletos, se registraron largas colas y se vendieron todas. En total, 2.500 tiques vendidos. Pero los que no hayan logrado comprarlos, todavía tienen una oportunidad. En cualquier caso, todas las personas que quieran asistir al concierto, podrán hacerlo de forma totalmente gratuita desde el anfiteatro.